Львов, который в турнирной таблице УПЛ шел последним, теоретически все еще сохранял шансы на сохранение прописки в элите. Излишне было напоминать, что для этого необходимо одерживать победы в последних пяти турах. И первыми в списке тех, с кого надо было снимать скальп, была Ворскла. Полтавчане, однако, имели свои планы на игру – последние два матча подопечные Виктора Скрипника проиграли (Динамо и Минаю), поэтому заряженности "зелено-белым" хватало.

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Обе команды выдали традиционное для УПЛ начало: без моментов, с тягучей и скучной борьбой в центре поля. Первая потенциальная опасность возникла у ворот Львова лишь в середине тайма: Сефери с левого фланга прострелил под удар Скляру, но тот не попал по мячу. Кузык в ответ стрелял с дальней дистанции – выше.

На 30-й минуте Степанюк расстреливал Рыбку из района одиннадцатиметровой отметки – экс-кипер сборной Украины успел выставить ногу. Через мгновение он снова спас Львов после удара Пердуты в упор с острого угла. В конце тайма Сефери с левого фланга штрафной целился в дальний угол, но мяч прошел мимо стойки. Перед самым свистком на перерыв Ворскла упустила свой самый реальный шанс выйти вперед: Кравец головой замкнул навес с углового в стойку.

На десятой минуте второго тайма Ворскла заработала право на пенальти: после навеса с углового Мышенко в борьбе положил на газон соперника, и Сефери с отметки записал в свой актив уже двенадцатый гол в сезоне, сравнявшись с Буяльским.

На 69-й минуте Кане должен был удваивать преимущество полтавчан, но не смог замкнуть удар Челядина на дальней штанге, банально наступив на мяч. Впоследствии Сефери с линии вратарской расстреливал Рыбку – кипер Львова снова подстраховал. Ременяк ответил ударом под перекладину Ворсклы – Исенко не без проблем перевел на угловой. Уже в добавленное время Скляр поставил жирную точку в матче, добив мяч в касание после отскока в правый угол.

Победа принесла Ворскле 33 очка и шестую строчку турнирной таблицы, Львов с 13-ю пунктами безнадежно последний.

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