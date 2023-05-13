Динамо не имело права не выиграть. Дата 13 мая для киевлян является знаковой сразу по двум причинам – сегодня исполнилось 96 лет со дня основания клуба, а 21 год назад не стало Валерия Васильевича Лобановского. Другого результата, кроме домашней победы, от Динамо просто не поняли бы.

Впрочем, эти слова – не больше, чем лирика. Киевляне под руководством Шовковского хоть и выиграли три матча подряд УПЛ, однако к игре "бело-синих" есть много вопросов. Поединок против Черноморца тоже не обещал быть легким даже с учетом кадровых потерь одесситов (Брагару, Васильев и Авагимян отбывали дисквалификацию).

Команда Романа Григорчука во второй части чемпионата уже отобрала очки у Шахтера, а СК Днепр-1 проиграла при очень спорных решениях арбитра. К поединку на стадионе имени Лобановского Черноморец подходил с двухочковым отрывом от зоны переходных матчей. Динамо шло 4-м, отставая от Зари на 5 пунктов – соответственно, зачетные пункты требовались обеим командам.

Динамо – Черноморец: онлайн-трансляция матча УПЛ (видео)

Шовковский не удивил стартовым составом. Вернулся Дячук, отбывший дисквалификацию и заменивший в старте Дениса Попова. Другого дисквалифицированного – Тымчика – подменял Караваев, который не играл больше месяца. Слева в атаке тренер Динамо предпочел Волошина, который удачно вышел против Кривбасса в прошлом туре. Остальные – прогнозируемо.

Уже на второй минуте Нещерет был вынужден спасать киевлян. Караваев неудачно сбросил на Дячука, мяч подхватил Алефиренко, пробивший в угол ворот. Нещерет перевел на угловой, после которого отразил еще и обводящий удар Кузыка. Но третий удар все-таки стал голевым. Подача углового, Ермаков выиграл борьбу у Дячука и головой открыл счет. Шла только третья минута – катастрофический старт от Динамо.

Одесситы продолжили разрывать соперника. Удар пяткой Алефиренко и паника в штрафной киевлян чуть не привели ко второму пропущенному мячу. Хозяева ответили неточным ударом Андриевского. А дальше последовал шок. На 11-й минуте Демченко удвоил преимущество гостей. Бадибанга навесил в центр штрафной, а Александр выиграл позицию у Бенито и забил второй гол. 0:2 – Черноморец просто развалил Динамо в дебюте матча.

Команда Григорчука после такого старта отдала мяч динамовцам, а те просто не знали, что с ним делать. Моментов у ворот Паста не было, а гости продолжали кусать киевлян забросами на ход быстрому Алефиренко. Один из таких рывков в последний момент прервал Дячук, сыграв в рискованном подкате. 0:4 по угловым на 20-й минуте – на тот момент на поле была только одна команда.

Впрочем, постепенно Динамо начало подавать признаки жизни. Мог быть шанс у Ваната, однако Сидорчук сильно отдал на ход форварду. А на 29-й минуте возник спорный момент. Паст на линии ворот достал мяч после удара Волошина, а защитник вынес подальше. Похоже, гола действительно не было.

Однако он должен был быть на 37-й. Ванат, находясь в окружении 4-х соперников, роскошно подсек на Буяльского. Виталий оказался перед Пастом, но пробил мимо ворот. И тут же сам Ванат убежал от Салюка и пробил мимо дальней стойки. Ожили киевляне поближе к перерыву, но итог первого тайма решили два гола в дебюте поединка.

Второй тайм начался с гола Динамо. Ванат подхватил мяч, обыгрался с Бенито и реализовал выход один на один с Пастом. Шла 53-я минута, а еще спустя две счет стал равным. Буяльский получил пас от Караваева, обстукался с Ванатом и точно пробил под перекладину. 2:2! Как и в матче с Кривбассом, киевляне существенно прибавили после перерыва, а вот команда Григорчука, такое впечатление, забыла выйти из раздевалки.

Ванат чуть не вывел Динамо вперед, но попал в частокол ног (а, может, и рук) соперников. Виталий Романов не отреагировал, а VAR не было. Пошла открытая игра – Нещерет снова спас после мощного удара из пределов штрафной. Правда, позже Руслан ошибся на выходе после углового, чем едва не воспользовался Бадибанга, не попавший в угол.

Но на 70-й минуте одесситы все же достигли цели. Нещерет неудачно выбил, мяч оказался у Демченко. Тот эффектно развернул Сидорчука и пробил в угол ворот. 2:3 – Черноморец таки реализовал свой момент, воспользовавшись ошибкой соперников.

Киевляне всеми силами пытались избежать поражения. Ванат с метра попал в перекладину, но прежде забрался в офсайд. Царенко крутил в дальний угол – чуть выше. Это был последний момент в матче.

2:3 – Черноморец испортил Динамо день рождения клуба, нанеся Шовковскому первое поражение. Если Шахтер сегодня обыграет Ингулец, то киевляне де-юре потеряют шансы на чемпионство. Заря может оторваться от Динамо уже на 8 очков за 4 тура до финиша – шансов на третье место у "бело-синих" почти не осталось. Черноморец приятно удивил – одесситы снова дали бой статусному сопернику. Команда Григорчука набрала 29 очков и оторвалась от опасной зоны на 5 баллов, поднявшись на 9 место.