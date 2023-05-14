Львів, який у турнірній таблиці УПЛ йшов останнім, теоретично все ще зберігав шанси на збереження прописки в еліті. Зайвим було нагадувати, що для цього необхідно було здобувати перемоги в останніх п'яти турах. І першими у списку тих, з кого треба було знімати скальп, була Ворскла. Полтавці, однак, мали свої плани на гру – останні два матчі підопічні Віктора Скрипника програли (Динамо та Минаю), тож зарядженості "зелено-білим" не бракувало.

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Обидві команди видали традиційний для УПЛ початок: без моментів, з тягучою і нудною боротьбою у центрі поля. Перша потенційна небезпека виникла біля воріт Львова лише в середині тайму: Сефері з лівого флангу прострілив під удар Скляру, але той не влучив по м'ячу. Кузик у відповідь стріляв з дальної дистанції – вище.

На 30-й хвилині Степанюк розстрілював Рибку з району одинадцятиметрової позначки – екс-кіпер збірної України встиг виставити ногу. За мить він знову врятував Львів після удару Пердути впритул з гострого кута. Наприкінці тайму Сефері з лівого флангу штрафного цілив у дальній кут, але м'яч пройшов повз стійку. Перед самим свистком на перерву Ворскла втратила свій найреальніший шанс вийти вперед: Кравець головою замкнув навіс з кутового у стійку.

На десятій хвилині другого тайму Ворскла заробила право на пенальті: після навісу з кутового Мишенко у боротьбі поклав на газон суперника, і Сефері з позначки записав до свого активу вже дванадцятий гол у сезоні, зрівнявшись з Буяльським.

На 69-й хвилині Кане мав подвоювати перевагу полтавців, але не зміг замкнути удар Челядіна на дальній штанзі, банально наступивши на м'яч. Згодом Сефері з лінії воротарського розстрілював Рибку – кіпер Львова знову підстрахував. Ременяк відповів ударом під поперечину Ворскли – Ісенко не без проблем перевів на кутовий. Вже у доданий час Скляр поставив масну крапку у матчі, добивши м'яч в дотик після відскоку у правий кут.

Перемога принесла Ворсклі 33 очки і шосту сходинку турнірної таблиці, Львів з 13-ма пунктами безнадійно останній.

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