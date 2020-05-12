Ворскла не урезала зарплату игрокам, нам ее просто не дают, – Кулач

Форвард Ворсклы Владислав Кулач рассказал о финансовой ситуации в полтавском клубе.

"Еще никто не говорил, что будут урезать зарплату, но нам просто ее не дают пока. Возможно, где-то тоже пауза будет, не знаю по этому поводу.

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Говорят, что дадут зарплату, все будет хорошо. Об урезании речь не идет, пока. Дай Бог, чтобы все было хорошо в клубе в дальнейшем", – цитирует Кулача Football.ua.

После 23-х туров УПЛ Ворскла расположилась на 10-й строчке турнирной таблицы.

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