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Ворскла не урезала зарплату игрокам, нам ее просто не дают, – Кулач

21:10 65 Читати українською
Ворскла не урезала зарплату игрокам, нам ее просто не дают, – Кулач
Владислав Кулач / Фото ФК Ворскла

Форвард Ворсклы Владислав Кулач рассказал о финансовой ситуации в полтавском клубе.

"Еще никто не говорил, что будут урезать зарплату, но нам просто ее не дают пока. Возможно, где-то тоже пауза будет, не знаю по этому поводу.

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Говорят, что дадут зарплату, все будет хорошо. Об урезании речь не идет, пока. Дай Бог, чтобы все было хорошо в клубе в дальнейшем", – цитирует Кулача Football.ua.

После 23-х туров УПЛ Ворскла расположилась на 10-й строчке турнирной таблицы.

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Теги
коронавирус Владислав Кулач Владислав Кулач Ворскла Ворскла
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