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Кулач – о возможном переезде в чемпионат России: Я бы обдумал это предложение

17:43 24 Читати українською
Кулач – о возможном переезде в чемпионат России: Я бы обдумал это предложение
Ярослав Ракицкий и Владислав Кулач / Фото УАФ

Нападающий Ворсклы Владислав Кулач не является категоричным относительно работы в России.

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Я не скажу, что являюсь категоричным в вопросе перехода в российские клубы. Если будет такое предложение, я его обдумаю", – рассказал 27-летний нападающий для Youtube-канала SPORT TRAVELER UA.

Напомним, Владислав вызывался в сборную Украины. В нынешнем сезоне УПЛ Кулач провел 5 матчей, в которых отметился двумя голами.

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Теги
Владислав Кулач Владислав Кулач Ворскла Ворскла Россия
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