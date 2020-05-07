Кулач – о возможном переезде в чемпионат России: Я бы обдумал это предложение

Нападающий Ворсклы Владислав Кулач не является категоричным относительно работы в России.

"Переход в российский Енисей? Тогда было несколько причин, почему трансфер не состоялся.

"Мы обязательно отомстим", – Зозуля записал видеообращение для украинских воинов

Я не скажу, что являюсь категоричным в вопросе перехода в российские клубы. Если будет такое предложение, я его обдумаю", – рассказал 27-летний нападающий для Youtube-канала SPORT TRAVELER UA.

Напомним, Владислав вызывался в сборную Украины. В нынешнем сезоне УПЛ Кулач провел 5 матчей, в которых отметился двумя голами.

Голодуючі Поволжя-4: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – дехто міняє паспорти