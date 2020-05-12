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Ворскла не зменшила зарплату гравцям, нам її просто не дають, – Кулач

21:07 663 Читать на русском
Ворскла не зменшила зарплату гравцям, нам її просто не дають, – Кулач
Владислав Кулач / Фото ФК Ворскла

Форвард Ворскли Владислав Кулач розповів про фінансову ситуацію у полтавському клубі.

"Ще ніхто не говорив, що будуть урізати зарплату, але нам просто її не дають поки. Можливо, десь теж пауза буде, не знаю щодо цього.

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Кажуть, що дадуть зарплату, все буде добре. Про урізання мова не йде, поки що. Дай Бог, щоб все було добре в клубі в подальшому", – цитує Кулача Football.ua.

Після 23-х турів УПЛ Ворскла розташувалась на 10-й сходинці турнірної таблиці.

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Теги
коронавірус Ворскла Ворскла Владислав Кулач Владислав Кулач
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