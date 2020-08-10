Ворскла начала подготовку к новому сезону – полтавчане просматривают потенциального новичка

Полтавская Ворскла уже готовится к сезону УПЛ 2020/21 и может усилить состав в ближайшее время.

Ворскла проводила тренировки в Полтаве до 7 августа, после чего отправилась на сборы в Закарпатье, сообщает официальный сайт ворсклян.

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Отмечается, что спарринги в ближайшее время не планируются, а с командой тренируются один игрок на просмотре, а также много молодежи.

Напомним, в прошлом сезоне Ворскла заняла десятое место и вышла в финал Кубка Украины, где уступила Динамо лишь в серии пенальти.

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