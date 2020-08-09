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Двое игроков Динамо заболели коронавирусом

18:53 - Читати українською
Двое игроков Динамо заболели коронавирусом
Игроки Динамо Киев / фото ФК Динамо Киев

Киевское Динамо добавилось в список украинских клубов, в которых был обнаружен коронавирус.

"У форварда первой команды Назария Русина были обнаружены симптомы COVID-19, после чего ему оперативно сделали соответствующий тест, который показал положительный результат. Аналогичным оказался результат теста и у его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха.

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После этого всем игрокам Динамо в экстренном порядке были сделаны ПЦР-тесты на коронавирус. Все остальные результаты оказались отрицательными. Назарий и Роман изолированы от команды и пройдут двухнедельный карантин.

Тренировочный процесс Динамо проходит в штатном режиме. Медицинская группа клуба контролирует ситуацию и внимательно следит за здоровьем футболистов, тренеров и персонала. Кроме того, случай COVID-19 обнаружены у одного из футболистов академической группы ребят 2006 года рождения. Все игроки этой возрастной группы Динамо отправлены на двухнедельный карантин", – говорится на официальном сайте клуба.

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