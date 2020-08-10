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Ворскла розпочала підготовку до нового сезону – полтавці переглядають потенційного новачка

08:00 - Читать на русском
Ворскла розпочала підготовку до нового сезону – полтавці переглядають потенційного новачка
Юрій Максимов / фото ФК Ворскла

Полтавська Ворскла вже готується до сезону УПЛ 2020/21 та може підсилити склад найближчим часом.

Ворскла проводила тренування в Полтаві до 7 серпня, після чого вирушила на збори до Закарпаття, повідомляє офіційний сайт ворсклян.

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Зазначається, що спаринги найближчим часом не плануються, а з командою тренуються один гравець на перегляді, а також багато молоді.

Нагадаємо, в минулому сезоні Ворскла посіла десяте місце та вийшла до фіналу Кубка України, де поступилась Динамо лише в серії пенальті.

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