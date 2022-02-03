Левый защитник Масахуду Альхассан может оказаться в Ворскле, сообщает Telegram-канал "Бий-біжи".

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29-летний ганский защитник находится на просмотре в лагере полтавского клуба. Если игроку удастся зарекомендовать себя в глазах Юрия Максимова, то он перейдет к "зелено-белым" бесплатно, поскольку находится в статусе свободного агента.

Напомним, Альхассан – воспитанник Дженоа. Успел поиграть также за Удинезе, Новаре, Перудже и финском ТПС. Последним его клубом был египетский ЕНППИ, который он покинул 29 января. За сборную Ганы Масахуду провел 8 матчей. Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

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