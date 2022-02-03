Лівий захисник Масахуду Альхассан може опинитись у Ворсклі, повідомляє Telegram-канал "Бий-біжи".

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29-річний ганський оборонець перебуває на перегляді у таборі полтавського клубу. Якщо гравцю вдасться зарекомендувати себе в очах Юрія Максимова, то він перейде до "зелено-білих" безкоштовно, оскільки перебуває у статусі вільного агента.

Нагадаємо, Альхассан – вихованець Дженоа. Встиг пограти також за Удінезе, Новару, Перуджу та фінський ТПС. Останнім його клубом був єгипетський ЄНППІ, який він покинув 29 січня. За збірну Гани Масахуду провів 8 матчів. Transfermarkt оцінює гравця у 150 тисяч євро.

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