Металлист оформил очередной трансфер, подписав контракт с бразильским форвардом Давидом да Ора, сообщает FootballHub.

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22-летний нападающий обошелся харьковчанам в 2 млн евро и подписал с командой Александра Кучера долгосрочный контракт.

К слову, да Ора является воспитанником клуба Витория, который выступает во втором дивизионе Бразилии. В 2021 году Давид провел 59 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

Напомним, этот трансфер ранее анонсировал Александр Ярославский – президент Металлиста назвал Давида быстрее Тайсона, а его удар – круче чем у Жажи.

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