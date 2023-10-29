Соперники были далеко не в самой лучшей форме. Ворскла проиграла два подряд тура, а Металлист 1925 – три.

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Единственный гол до перерыва случился на 17-й минуте, и он в активе харьковчан. Исенко парировал дальний удар Юсова, но прямо перед собой на добивание Сидорову. Один из лучших бомбардиров прошлого розыгрыша Первой лиги забил свой дебютный мяч в элите.

Ворскла отыгралась в дебюте второй половины. Защита Металлиста 1925 панически отражала атаку полтавчан, пока мяч не оказался у Корниенко. Защитник, арендованный у Шахтера, со второй попытки "прошил" Мозиля. У гостей нашелся свой герой, которого одолжили у "горняков". Марьян Фарина удачно сыграл на подборе и мощным ударом под перекладину заставил Исенко капитулировать во второй раз.

Преимущество Металлиста 1925 не продержалось и 4 минут. Мяч сорвался с ноги Нестеренко, однако Мозиль умудрился пропустить легкий удар между руками – 2:2. Ничья продолжила неудачные серии команд, остающихся в нижней половине таблицы.

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