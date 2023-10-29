ЛНЗ после неплохого старта с Олегом Дулубом несколько сдулся, расписав нулевые ничьи с Вересом и Александрией, а затем потерпев разгром от Шахтера. Как следствие команда опустилась в зону плей-офф за выживание. Оболонь оторвалась от неё всего на три очка, поэтому их личная встреча в Черкассах принимала стратегическое значение.

К сожалению, яркой битвы не получилось. Киевляне вообще ничего интересного не предложили – вспоминается только стандарт на 10-й минуте, когда Приймак получил скидку и пробил с 11-ти метров. Мяч медленно прокатился мимо правой штанги. На последних же секундах угловой киевлян завершился ударом головой с нескольких метров, однако Пеньков потащил.

Вот и вся острота. Даже Валерий Иващенко на послематчевом флеш-интервью признал, что его подопечные ничего не создали. ЛНЗ тоже не феерил, но несколько острых эпизодов команда организовала.

Первый из них случился на 30-й минуте и сразу же завершился взятием ворот. Бойко исполнил подачу со штрафного на ближнюю штангу, Хобленко сбросил её на дальнюю, а Ковалёв вколотил сферу в сетку. 1:0! Олег Дулуб заявил, что это была наигранная комбинация.

На 36-й минуте Хобленко мог и сам отличиться. Алексей ворвался на левый край штрафной, переиграл Карася и пробил с острого угла – Рыбка парировал! Это был последний момент в первом тайме. В начале второго же черкасцы забили во второй раз.

Гол оказался несколько сумбурным. После борьбы в центре поля мяч подскочил в небо и приземлился на линии штрафной. Осман в борьбе с Хобленко неудачно сбросил его в ноги Шестакову, которому осталось прошить Рыбку – 2:0! Ещё через пару минут голкипер "пивоваров" мог помочь устроить разгром, отпустив от себя мяч и бросившись в опасный подкат, однако Александр успел выбить сферу.

Тем не менее, ЛНЗ справился и без Рыбки. В концовке встречи Наумец стрелял из-за пределов штрафной в правый нижний, заставив вратаря парировать, а в компенсированное время он повторил попытку. Рыбка мог бы дотянуться, если бы не досадный рикошет от Черненко – 3:0!

Хозяева празднуют разгром в 70-м матче Олега Дулуба в УПЛ. ЛНЗ набирает 12 очков, догнав Оболонь и покинув зону переходных матчей.

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