Суперники були далеко не в найкращій формі. Ворскла програла два поспіль тури, а Металіст 1925 – три.

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Єдиний гол до перерви трапився на 17-й хвилині, і він в активі харків'ян. Ісенко парирував дальній удар Юсова, але прямо перед собою на добивання Сидорову. Один з найкращих бомбардирів минулого розіграшу Першої ліги забив свій дебютний м'яч в еліті.

Ворскла відігралася в дебюті другої половини. Захист Металіста 1925 панічно відбивав атаку полтавців, допоки м'яч не опинився у Корнієнка. Захисник, орендований у Шахтаря, з другої спроби "прошив" Мозіля. У гостей знайшовся свій герой, якого позичили у "гірників". Мар'ян Фарина вдало зіграв на підборі і потужним ударом під поперечку змусив Ісенка капітулювати вдруге.

Перевага Металіста 1925 не протрималася і 4 хвилин. М'яч зірвався з ноги Нестеренка, проте Мозіль примудрився пропустити легенький удар поміж рук – 2:2. Нічия продовжила невдалі серії команд, які залишаються в нижній полрвині таблиці.

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