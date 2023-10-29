В матче 12-го тура УПЛ две худшие команды чемпионата – Минай и Верес – не смогли выявить сильнейшего (0:0). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

В битве аутсайдеров УПЛ сошлись Минай и Верес. Для обеих команд эта игра была сверхважной: подопечные Владимира Шарана пока не одержали ни одной победы в сезоне, в то время, как вокруг Сергея Лавриненко сгущались тучи – только ленивый не отправлял его в отставку в случае неудачи.

"Делайте, что хотите, финансов нет": экс-форвард Миная – о долгах, отсутствии питания и "свинстве" Пересоляка

Верес с первых секунд бросился атаковать, и уже на четвертой минуте Бандуре пришлось спасать ровенчан после удара в упор. Через мгновение очередной провал обороны закарпатцев позволил Шестакову ворваться в штрафную и пробить с острого угла – неточно.

На 8-й минуте Верес мгновенно разыграл стандарт и Владислав Шарай, выйдя один на один, пробил. Бандура успел махнуть рукой, зацепил сферу и та попала в штангу. Впоследствии кипер Миная вынужден был выходить далеко из ворот, чтобы нивелировать очередной фейл защитников.

Закарпатцы с трудом справлялись с натиском заведенного соперника, который не гнушался идти в жесткие стыки. В середине тайма Бандура снова стал героем нескольких эпизодов: сначала он в шпагате ногой отразил удар Шарая, а через мгновение успел среагировать на добивание от Шевченко, рукой преградив полет сферы. В следующей атаке он потянул в прыжке удар Кучеренко метров с 20-ти. Сумасшедшая игра от 37-летнего ветерана.

На 35-й минуте Минай создал свой первый 100%-ный момент: Твердохлеб прорвался по правому флангу, ворвался в штрафную и закручивал в дальний угол. Когут в сумасшедшем прыжке кончиками пальцев задел сферу, та попала в перекладину и вылетела в поле.

Недовольный Шаран не стал дожидаться завершения первого тайма и снял с игры Кораблина и Гечева, выпустив вместо них Петько и Рогозинского.

Сразу после перерыва Кухарук проверил на прочность стойку Миная, а на 55-й минуте Шарай выходил один на один по левому флангу и пытался пробить в дальний угол – Банудра успел среагировать и выставить ногу. Вскоре Вишневский был близок к тому, чтобы вывести Минай вперед после навеса с углового, но Марусич сумел выбить мяч с линии ворот.

На 82-й минуте уже Когут помешал выходу один на один, спасая Верес от гола. Уже в добавленное время Владислав Шарай заработал второй "горчичник" и оставил ровенчан в меньшинстве. Это, однако, никак не повлияло на результат.

Безголевая ничья принесла Вересу 7 очков и оставила на 15-й строчке турнирной таблицы УПЛ, Минай с 5-ю пунктами последний.

"Гниль и неуважение к людям": два клуба УПЛ отменили питание игроков из-за неудачных результатов