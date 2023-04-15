Вторая команда УПЛ 2022/23 приехала в гости к третьей. Матч, как и онлайн-трансляция Заря – СК Днепр-1 на "Футбол 24", стартовал в 15:00. Команда Кучера стремилась сократить до 1-очкового расстояния лидерский отрыв Шахтера, который свой поединок сыграет в воскресенье. В то же время Заря получила подарок от Динамо, которое накануне сыграло вничью во Львове и не смогло обойти луганский клуб в турнирной таблице.

Заря – Днепр-1: онлайн-трансляция матча УПЛ

Единственный настоящий момент за первые 10 минут завершился взятием ворот, отмененным благодаря VAR. Это Герреро забрался в минимальный офсайд, добивая удар Русина. Довбик после углового от Пихальнока попал в левую стойку, а в одной из следующих атак не попал в дальний. Пихальнок прицельно стрелял низом, вратарь бы уже вряд ли спасал, но промах. Легко днепряне входят в штрафную, стабильно зарабатывают угловые (5:0 по состоянию на 40 минут), вот только голов не хватает.

Довбик в режиме разминки проверил бдительность Сапутина, который перед тем едва не привез на стандарте, выпустив снаряд из рук. Просили гости пенальти за попадание в руку Бутко, но это действие защитника луганчан не выглядело чем-то запрещенным правилами. Довбик со штрафного приложился. Была очень опасная позиция, но рикошет сработал за Зарю. Каплиенко и Пасич, оба крайние защитники СК, из-за травм не доиграли первый тайм.

У хозяев практически ничего не клеилось до перерыва, кроме отмененного из-за офсайда гола. Однако открыла счет именно Заря. Классный высокий прессинг сработал – Снурницын перехватил, прошел и отдал, Русин – из не самой лучшей позиции в штрафной положил в ближнюю девятку. Еще через 3 минуты Бражко остановил Рубчинского, отыграв в жестком отборе, и отдал на Шахова, который перевел на Русина. Назарий на этот раз с правого фланга выкрутил на дальнюю штангу, где Герреро таки забил свой гол.

Очень легко поймали сегодня СК Днепр-1 на уязвимых чертах оборонительной игры. Не самый уверенный выход через контроль под плотным прессингом и потерянные лидеры атаки соперника в штрафной при быстром переходе с одной половины поля на другую. Днепряне также забили с нарушением правил. Это Довбик совсем немного положил руку на Бражка, когда сбрасывал головой, Гуцуляк пробил в перекладину, Сваток добил в пустые. Имереков едва не срезал в собственные ворота во время еще одного сброса (Гуцуляк головой переводил во вратарскую в стиле Довбика).

Пихаленок снова низом с дуги перед штрафной пробивал, Сапутин подобные мячи сегодня ловит уверенно. Довбик таки забил хотя бы гол престижа на 90+4, уже на последних секундах встречи. По классике Пихаленок подал угловой с правого фланга, лучший бомбардир УПЛ 2022/23 спокойно переиграл на втором этаже Хахлева (неравноценный размен случился) и прошил голкипера ударом в упор. Заря набирает 43 очка и отрывается от четвертого в таблице Динамо Киев на 3 балла. СК Днепр-1 отпускает Шахтер, который в случае победы над Львовом вырвется аж на 7 пунктов.