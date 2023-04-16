Шахтер встречался со Львовом уже второй раз за последнюю неделю. В перенесенном матче 6-го тура "горняки" лишь в добавленное время сумели вырвать победу благодаря настойчивости Кевина Келси. Досадное поражение должно было добавить подопечным Анатолия Бессмертного злости в желании отомстить за фиаско.

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Номинальные гости вышли вперед уже в начале матча: после подачи с углового Ракицкий головой переправил сферу на дальнюю штангу – Бондаренко освободился от опеки Мильченко и результативно замкнул. Богунов в ответ пробивал из-под Ракицкого – точно в руки Трубину.

Гочолейшвили ударом низом испытал на бдительность Рыбку – экс-кипер Динамо и Шахтера в падении отбил. Через мгновение уже Келси замыкал навес от Михайличенко головой, но не попал в ворота. Грузинский легионер был очень активным – в середине тайма он вырезал в район одиннадцатиметровой отметки на Сикана, тот выиграл второй этаж, но пробил мимо ворот. Впоследствии Даниил бил со средней дистанции, однако снова неточно. В конце тайма от безысходности Львов начал фолить: сначала завалили Матвиенко, а затем с адскими криками на газоне оказался Назарина. Арбитру пришлось гасить страсти "горчичниками".

Вторая половина встречи началась с атак Шахтера. Сначала Сикан запустил правым краем Гочолейшвили, но Кузык отлично сыграл в подкате. Впоследствии Матвиенко со штрафного навешивал во вратарскую, но никто не откликнулся, а в следующей атаке уже Богунов рукой прервал полет мяча после подачи от Михайличенко.

Отличный шанс удвоить преимущество "горняков" имел Судаков: он со стандарта мощно пробил под перекладину, но Рыбка перевел на угловой. На 60-й минуте команды едва не устроили массовую драку: Беляев сфолил на Бондаренко в центре поля и Артем, уже в падении, ударил по ногам соперника. Начался конфликт, Ракицкий уже приготовился продемонстрировать мастер-класс по боксу, но тренерам удалось докричаться до игроков, чтобы те остудили свой пыл.

В середине второй сорокапятиминутки Ракицкий мастерски закручивал под правую стойку – Рыбка в падении потянул и перевел на угловой. На последние 20 минут Йовичевич решил освежить атаку, выпустив вместо Келси и Сикана Траоре и Тотовицкого. Одна из немногих попыток Львова после навеса с углового завершилась неточным ударом Дитятьева, которого корпусом снес Траоре.

В ответ Шахтер забил во второй раз: на навес с левого фланга откликнулся Бондаренко, головой пробив в дальний угол. Дитятьев подставлял ногу и должен был блокировать, но не попал по мячу. Как следствие, дубль Бондаренко и 2:0. В конце матча за первую команду дебютировал таджикский легионер Хусрав Тоиров, однако как-то проявить себя не успел.

Победа принесла Шахтеру 52 очка и закрепила на первой строчке турнирной таблицы УПЛ, Львов с 13-ю пунктами последний.

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