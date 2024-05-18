Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань определился с заявкой на международный турнир Tournoi Maurice Revello во Франции.

Олимпийская сборная Украины проведет сборы, которые продлятся с 30 мая по 17 июня, а соревнования будут предшествовать историческим для Украины Олимпийским Играм. Руслан Ротань определился со списком игроков, которые поедут на сборы.

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Вратари: Руслан Нещерет, Кирилл Фесюн, Георгий Ермаков.

Защитники: Константин Вивчаренко, Тарас Михавко, Арсений Батагов, Александр Мартынюк, Данил Скорко, Алексей Сыч, Роман Дидык, Богдан Слюбик, Виталий Роман, Владимир Салюк.

Полузащитники: Егор Ярмолюк, Иван Желизко, Максим Хлань, Максим Кучерявый, Валентин Рубчинский, Олег Очеретько, Назар Волошин, Николай Михайленко, Кирилл Сигеев, Олег Федор, Илья Квасница, Максим Брагару.

Нападающие: Игорь Краснопир, Даниил Сикан.

Резервный состав: Яков Кинарейкин, Иван Нестеренко, Артем Смоляков, Максим Дячук, Матвей Пономаренко, Артем Шулянский, Николай Кухаревич.

Добавим, что олимпийская сборная Украины стартует на турнире матчем с Индонезией 4-го июня. Далее Украина сыграет 6-го июня с Италией, 8-го – с Панамой, а 10-го – с Японией.

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