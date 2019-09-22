Динамо уничтожило Ворсклу и прервало безвыигрышную серию в УПЛ

Динамо разгромило Ворсклу (5:0) в матче 8-го тура УПЛ 2019/20. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Ворскла – Динамо начался в 17:00. В четверг киевляне обыграли Мальме в Лиге Европы, прервав безвыигрышную серию продолжительностью в 6 поединков. Алексей Михайличенко после первой своей победы во главе Динамо применил значительную ротацию, по сравнению с игрой против шведов – тренер сменил сразу полкоманды. В частности, с первых минут вышли Бущан, Караваев, Бурда, Де Пена, Беседин и Гармаш.

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После 6-ти матчей чемпионата Украины "бело-синие" набрали 8 очков и занимали 8 место. Ворскла имела в активе 7 баллов после 7-ми туров – это 10 ступенька турнирной таблицы. Лидирует Шахтер, набравший максимальные 24 очка по итогам 8-ми туров.

Уже стартовая атака гостей могла завершиться взятием ворот – Шепелев пробил из пределов штрафной, но удар получился несильным, поэтому Каневцев без проблем забрал мяч. Ворскла ответила неудачным исполнением углового удара в исполнении Скляра. Тот же Скляр откровенно сорвал атаку динамовцев в центре поля – Можаровский ограничился лишь устным предупреждением.

На 9-й минуте Динамо вышло вперед. Виктор Цыганков ударом в касание замкнул классную подачу Виталия Миколенко, который перед этим еще и эффектно обыграл защитника на своем фланге. Второй гол лидера киевлян в сезоне.

Сразу же команда Косовского создала и свой момент. Луизао пробил из пределов штрафной, но на пути мяча стал Никита Бурда. Опять навешивал активный Миколенко – Даниил Каневцев прервал эту подачу. Голкипер полтавчан едва не привез гол в собственные ворота, но в последний момент все же опередил Гармаша, при этом еще и нанес повреждение хавбеку Динамо. Ворскла ответила выходом на ворота Артура – Бущан вовремя вышел и спас Динамо.

Вспыхнули страсти – Луизао толкнул Цыганкова и на ровном месте получил желтую карточку. Беседин в подкате скосил Скляра – заслуженное предупреждение. Бурда попытал счастья дальним ударом, но очень неудачно. А вот следующая атака должна была завершаться голом – Каневцев снова неудачно выбил мяч, Беседин отдал на Цыганкова, который попал в ногу голкипера! Вероятно, именно в этом эпизоде Каневцев получил травму, из-за которой вынужден был уйти с поля. Вместо него вышел Александр Ткаченко, который сразу же спас команду после удара Цыганкова с нескольких метров!

На 35-й минуте Артем Шабанов после подачи углового в исполнении Цыганкова расстрелял ворота Ворсклы. 0:2 – уверенное преимущество команды Михайличенко еще в первом тайме, гол + ассист для Виктора Цыганкова. Тут же гости забили в третий раз – Карлос Де Пена классным ударом в дальний угол завершил быструю контратаку Динамо. Опять ассист в активе Цыганкова.

"Бело-синие" могли забивать и четвертый – Ткаченко классно среагировал на удар Беседина с нескольких метров! Шикарный первый тайм выдали подопечные Михайличенко – кроме трех голов, динамовцы создали еще несколько хороших возможностей. Ворскла на фоне гостей выглядела очень грустно на всех участках поля. Ворскла на фоне гостей выглядела очень грустно на всех участках поля, хотя и завершила тайм активнее. Впрочем, Габелок и Скляр своими ударами не преуспели.

Если на второй тайм игроки Ворсклы еще имели надежду на положительный результат, то они исчезли уже на первой минуте второго тайма. Хозяева в который раз за матч не смогли выйти из обороны, потеряв мяч. Тот оказался у Беседина, который обводящим ударом в дальний угол довел счет до неприличного.

Сразу же Де Пена мог забивать 5-й – Ткаченко спас. Никита Бурда получил травму колена в единоборстве с Васиным и покинул поле на носилках. Досадная новость, ведь уже скоро сборная Украины будет играть решающие матчи против Литвы и Португалии... Вместо Бурды вышел Тамаш Кадар.

После этого игра несколько успокоилась, ведь интрига относительно победителя поединка исчезла окончательно. На на 70-й минуте Ткаченко перевел мяч на угловой после удара Сидорчука. В следующей атаке Караваев выскочил на ворота и мог пробивать, но решил отдать на Миколенко и прогадал – слишком сильно. Перед этим полтавчане просили пенальти – по их мнению, Кадар фолил в собственной штрафной, но Юрий Можаровский не отреагировал.

Куда же без желтой для Гармаша? Хавбек непонятно для чего сорвал обычную атаку Ворсклы в центре поля. Совсем необязательное предупреждение для 19-го номера Динамо. Спустя несколько минут он покинул поле, вместо Дениса вышел Фран Соль. Таким образом дуэт форвардов составили испанец и Артем Беседин. Соль активно вошел в игру и нанес два удара, но забил не он. Карлос Де Пена эффектно перебросил Ткаченко и оформил дубль. 5:0.

Динамо смогло избежать повторения клубного антирекорда (5 матчей без побед в чемпионате) и одержало первую победу в УПЛ под руководством Алексея Михайличенко. В активе "бело-синих" 11 очков (5 место). Последний раз киевляне выигрывали в чемпионате еще 3 августа во Львов, а сегодня добыли свою самую крупную победу в сезоне 2019/20. Ворскла снова не смогла забить в ворота Динамо и осталась на 10-й позиции (7 баллов).