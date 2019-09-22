Ворскла – Динамо: кияни забили 3 голи ще до перерви

Ворскла приймає Динамо в матчі 8-го туру УПЛ 2019/20. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Ворскла – Динамо розпочався о 17:00. У четвер кияни обіграли Мальме в Лізі Європи, перервавши безвиграшну серію тривалістю в 6 поєдинків. Олексій Михайличенко після першої своєї перемоги на чолі Динамо застосував значну ротацію, порівняно з грою проти шведів – тренер змінив одразу півкоманди. Зокрема, з перших хвилин вийшли Бущан, Караваєв, Бурда, Де Пена, Бєсєдін та Гармаш.

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Після 6-ти матчів чемпіонату України "біло-сині" набрали 8 очок та посідали 8 місце. Ворскла мала в активі 7 балів після 7-ми турів – це 10 сходинка турнірної таблиці. Лідирує Шахтар, який набрав максимальні 24 очки за підсумками 8-ми турів.

Вже стартова атака гостей могла завершитися взяттям воріт – Шепелєв пробив з меж штрафного майданчика, але удар вийшов несильним, тому Каневцев без проблем забрав м'яч. Ворскла відповіла невдалим виконанням кутового удару у виконанні Скляра. Той же Скляр відверто зірвав атаку динамівців у центрі поля – Можаровський обмежився лише усним попередженням.

На 9-й хвилині Динамо вийшло вперед. Віктор Циганков ударом в дотик замкнув класну подачу Віталія Миколенка, який перед тим ще й ефектно обіграв захисника на своєму фланзі. Другий гол лідера киян в сезоні.

Одразу ж команда Косовського створила і свій момент. Луїзао пробив з меж штрафного, але на шляху м'яча став Микита Бурда. Знову навішував активний Миколенко – Данило Каневцев перервав цю подачу. Голкіпер полтавців ледь не привіз гол у власні ворота, але в останній момент все ж випередив Гармаша, при цьому ще й завдав пошкодження хавбеку Динамо. Ворскла відповіла виходом на ворота Артура – Бущан вчасно вийшов і врятував Динамо.

Спалахнули пристрасті – Луїзао штовхнув Циганкова та на рівному місці отримав жовту картку. Бєсєдін у підкаті скосив Скляра – заслужене попередження. Бурда спробував щастя дальнім ударом, але дуже невдало. А от наступна атака повинна була завершуватись голом – Каневцев знову невдало вибив м'яч, Бєсєдін віддав на Циганкова, який влучив у ногу голкіпера! Вочевидь, саме в цьому епізоді Каневцев отримав травму, через яку змушений був піти з поля. Замість нього вийшов Олександр Ткаченко, який одразу ж врятував команду після удару Циганкова з кількох метрів!

На 35-й хвилині Артем Шабанов після подачі кутового у виконанні Циганкова розстріляв ворота Ворскли. 0:2 – впевнена перевага команди Михайличенка ще в першому таймі, гол + асист для Віктора Циганкова. Тут же гості забили втретє – Карлос Де Пена класним ударом в дальній кут завершив швидку контратаку Динамо. Знову асист в активі Циганкова.

"Біло-сині" могли забивати і четвертий – Ткаченко класно зреагував на удар Бєсєдіна впритул! Шикарний перший тайм видали підопічні Михайличенка – окрім трьох голів, динамівці створили ще декілька хороших нагод. Ворскла на фоні гостей виглядала дуже сумно на всіх ділянках поля.