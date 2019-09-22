toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ВОРСКЛА - ДИНАМО АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЧЕЛСІ - ЛІВЕРПУЛЬ ДЕСНА - ШАХТАР ВЕСТ ХЕМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Ворскла – Динамо: кияни забили 3 голи ще до перерви

17:38 1423 Читать на русском
Ворскла – Динамо: кияни забили 3 голи ще до перерви
Ворскла – Динамо: рахунок та огляд матчу УПЛ 22 вересня 2019

Ворскла приймає Динамо в матчі 8-го туру УПЛ 2019/20. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

 
Віктор Циганков 9’
Артем Шабанов 35’
Карлос Де Пена 37’
9’ Віктор Циганков
35’ Артем Шабанов
37’ Карлос Де Пена

Матч та онлайн-трансляція Ворскла – Динамо розпочався о 17:00. У четвер кияни обіграли Мальме в Лізі Європи, перервавши безвиграшну серію тривалістю в 6 поєдинків. Олексій Михайличенко після першої своєї перемоги на чолі Динамо застосував значну ротацію, порівняно з грою проти шведів – тренер змінив одразу півкоманди. Зокрема, з перших хвилин вийшли Бущан, Караваєв, Бурда, Де Пена, Бєсєдін та Гармаш.

Динамо – Мальме: Жерсон страждає, Михайличенко ридає, а Циганков демонструє неймовірну жертовність, найкращий – захисник

Після 6-ти матчів чемпіонату України "біло-сині" набрали 8 очок та посідали 8 місце. Ворскла мала в активі 7 балів після 7-ми турів – це 10 сходинка турнірної таблиці. Лідирує Шахтар, який набрав максимальні 24 очки за підсумками 8-ми турів.

Вже стартова атака гостей могла завершитися взяттям воріт – Шепелєв пробив з меж штрафного майданчика, але удар вийшов несильним, тому Каневцев без проблем забрав м'яч. Ворскла відповіла невдалим виконанням кутового удару у виконанні Скляра. Той же Скляр відверто зірвав атаку динамівців у центрі поля – Можаровський обмежився лише усним попередженням.

На 9-й хвилині Динамо вийшло вперед. Віктор Циганков ударом в дотик замкнув класну подачу Віталія Миколенка, який перед тим ще й ефектно обіграв захисника на своєму фланзі. Другий гол лідера киян в сезоні.

Одразу ж команда Косовського створила і свій момент. Луїзао пробив з меж штрафного, але на шляху м'яча став Микита Бурда. Знову навішував активний Миколенко – Данило Каневцев перервав цю подачу. Голкіпер полтавців ледь не привіз гол у власні ворота, але в останній момент все ж випередив Гармаша, при цьому ще й завдав пошкодження хавбеку Динамо. Ворскла відповіла виходом на ворота Артура – Бущан вчасно вийшов і врятував Динамо.

Спалахнули пристрасті – Луїзао штовхнув Циганкова та на рівному місці отримав жовту картку. Бєсєдін у підкаті скосив Скляра – заслужене попередження. Бурда спробував щастя дальнім ударом, але дуже невдало. А от наступна атака повинна була завершуватись голом – Каневцев знову невдало вибив м'яч, Бєсєдін віддав на Циганкова, який влучив у ногу голкіпера! Вочевидь, саме в цьому епізоді Каневцев отримав травму, через яку змушений був піти з поля. Замість нього вийшов Олександр Ткаченко, який одразу ж врятував команду після удару Циганкова з кількох метрів!

На 35-й хвилині Артем Шабанов після подачі кутового у виконанні Циганкова розстріляв ворота Ворскли. 0:2 – впевнена перевага команди Михайличенка ще в першому таймі, гол + асист для Віктора Циганкова. Тут же гості забили втретє – Карлос Де Пена класним ударом в дальній кут завершив швидку контратаку Динамо. Знову асист в активі Циганкова.

"Біло-сині" могли забивати і четвертий – Ткаченко класно зреагував на удар Бєсєдіна впритул! Шикарний перший тайм видали підопічні Михайличенка – окрім трьох голів, динамівці створили ще декілька хороших нагод. Ворскла на фоні гостей виглядала дуже сумно на всіх ділянках поля.

blog_ava
Ворскла – Динамо: анонс матчу УПЛ
08:30
8031
Теги
Головне Ворскла Ворскла Динамо Динамо Ворскла - Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
хв
Анже
18:00
Сент-Етьєн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук