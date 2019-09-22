Ворскла – Динамо – 0:5 – видео голов и обзор матча

Динамо не заметило Ворсклу в рамках 8-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Ворскла – Динамо.

Динамовцы начали свой полтавский погром уже на 9-й минуте. Точным ударом отметился Виктор Цыганков. До перерыва мяч еще дважды побывал в воротах Ворсклы, Шабанов и Де Пена записали голы в свой актив.

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Во втором тайме киевляне не сбавили обороты. Сначала Беседин наказал соперника, а жирную точку в поединке поставил тот же Де Пена, отметившись дублем.

В активе "бело-синих" 11 очков (5 место). Ворскла осталась на 10-й позиции (7 баллов).

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