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Ворскла – Динамо – 0:5 – видео голов и обзор матча

20:14 227 Читати українською
Ворскла – Динамо – 0:5 – видео голов и обзор матча
Ворскла – Динамо – видео голов и обзор матча / Фото ФК Динамо

Динамо не заметило Ворсклу в рамках 8-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Ворскла – Динамо.

 
Виктор Цыганков 9’
Артем Шабанов 35’
Карлос Де Пена 37’
Артем Беседин 46’
Карлос Де Пена 83’
9’ Виктор Цыганков
35’ Артем Шабанов
37’ Карлос Де Пена
46’ Артем Беседин
83’ Карлос Де Пена

Динамовцы начали свой полтавский погром уже на 9-й минуте. Точным ударом отметился Виктор Цыганков. До перерыва мяч еще дважды побывал в воротах Ворсклы, Шабанов и Де Пена записали голы в свой актив.

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Во втором тайме киевляне не сбавили обороты. Сначала Беседин наказал соперника, а жирную точку в поединке поставил тот же Де Пена, отметившись дублем.

В активе "бело-синих" 11 очков (5 место). Ворскла осталась на 10-й позиции (7 баллов).

Динамо уничтожило Ворсклу и прервало безвыигрышную серию в УПЛ

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