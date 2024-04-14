Ворскла в рамках 24-го тура чемпионата Украины будет принимать Шахтер. Стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Поединок между Ворсклой и Шахтером стартует в 13:00 на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского. "Горняки" остаются единоличным лидером УПЛ – Подопечные Марино Пушича еще не теряли очков в весенней части чемпионата, одержав 6 побед в 6 матчах.

Ворскла – Шахтер: анонс матча УПЛ

В свою очередь Ворскла не выигрывала в последних 3 поединках. Эта дуель станет также своеобразной репетицией финала Кубка Украины, в котором через месяц (15 мая) сойдутся полтавская и донецкая команды. К слову, в первом круге УПЛ Шахтер уступил Ворскле со счетом 1:2.

Где смотреть Ворскла – Шахтер? Поединок в прямом эфире будет транслировать канал УПЛ-ТВ – он доступен у большинства операторов и на многих ОТТ-платформах (например, Киевстар ТВ). Наблюдать за всеми событиями вокруг поединка можно также на "Футбол 24". Студии к матчу и после него смотрите по ссылкам.