Матч между Ворсклой и Шахтером состоится на НТК им. В. Банникова в Киеве, сообщает официальный сайт УАФ.

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Это не единственная корректива относительно этого поединка. Комитет арбитров УАФ решил отменить использование VAR, поскольку стадион не имеет соответствующей техники. Ранее поединок переносили в Александрию на КСК Ника.

Напомним, матч Ворскла – Шахтер состоится 24 октября, начало в 14:00. Полтавчане, к слову, опережают "горняков" на 2 пункта.

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