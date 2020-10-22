Ворскла – Шахтер: отменено использование VAR в матче УПЛ, который во второй раз перенесли в другой город
Украинская ассоциация футбола снова сменила место проведения матча 7-го тура украинской Премьер-лиги Ворскла – Шахтер.
Матч между Ворсклой и Шахтером состоится на НТК им. В. Банникова в Киеве, сообщает официальный сайт УАФ.
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Это не единственная корректива относительно этого поединка. Комитет арбитров УАФ решил отменить использование VAR, поскольку стадион не имеет соответствующей техники. Ранее поединок переносили в Александрию на КСК Ника.
Напомним, матч Ворскла – Шахтер состоится 24 октября, начало в 14:00. Полтавчане, к слову, опережают "горняков" на 2 пункта.
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