Marca: З кожним днем ​​гірше

Рупор мадридської преси пише про "вільне падіння" команди Зідана. Цього разу – без найменшого натяку на лояльність до королівського клубу, який знищують брутальними епітетами. "Посміховисько" або "катастрофа" найчастіше зустрічаються на сторінках електронної версії Marca. Натомість Шахтар отримав цілу купу компліментів. Донеччан хвалять за відважність у критичній для клубу ситуації.

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"Реал зрадив власну ж історію, програвши прем'єрний матч у Лізі чемпіонів, яка завжди вважалась улюбленим турніром "бланкос". Ще один жахливий перший тайм зруйнував європейський дебют. Шахтар з хорошими бразильцями і величезними кадровими проблемами здобув заслужену перемогу, яка ставить під сумнів роботу Зідана і всього колективу. Мадрид провалив теоретично найлегший поєдинок у групі.

"Бланкос" перебувають на краю прірви. Кадіс був першим тривожним дзвіночком у Ла Лізі, де завжди є шанс виправити ситуацію на довгій дистанції, проте Шахтар завдав мадридцям непоправної шкоди – це найбільша ганьба після стартових 45 хвилин за майже 70 років. На славетній історії Реала з'явилась чергова жирна пляма.

Реал – Шахтар: відео голів і огляд матчу

Шахтар де Жанейро прибув у Мадрид з величезними втратами, але було б нерозумно недооцінювати півфіналіста Ліги Європи, команду, переповнену бразильцями, які полюбляють танцювати з м'ячем. Реал намагався тиснути, та гості дуже швидко нагадали про кошмарний поєдинок з Кадісом. Очевидно, що оборона "бланкос" страждала без Серхіо Рамоса, утім це не виправдовує кепську поставу Варана – чемпіона світу, на секундочку. Француза переслідують помилки, після Сіті – Шахтар. Пасивність мадридських захисників була вражаючою, а голи гостей – екстраординарними", – зазначає видання. Мілітао, Варан, Йовіч, Марсело і Родріго залишились без оцінки, натомість Маркос Антоніо, Соломон і Тете – найбільше вразили іспанців у складі Шахтаря.

AS: Відчуття ганьби

Опальний Томас Ронсеро, який очолює відділ новин по Реалу, присвятив улюбленій команді цілу колонку... з нищівною критикою. Терпець увірвався навіть тому, хто раніше несамовито відстоював "бланкос" на кожному кроці. "Вони очорнили нашу історію. Перший тайм – це велика ганьба. Матч проти Шахтаря потрапить до "залу хоррору" всіх часів. Один з найгірших епізодів за 118-річну історію існування клубу. Мадрид продемонстрував пандемічний футбол, хоча суперник не дорахувався значної кількості основних гравців, уражених COVID-19.

Шахтар нас присоромив, буквально висміяв тріо захисників Мілітао-Варан-Марсело. Вони виглядали безпорадно на фоні Марлоса, Тете і Дентінью. Куртуа рятував, але знову фатально помилився. Мадрид грав без середньої лінії, тому 0:3 після першого тайму – ще непоганий результат. Мій син вимкнув телевізор за рахунку 0:2, як і чимало інших прихильників "бланкос" зі стажем. Він не міг дивитись на приниження найвеличнішого клубу в історії футболу. Сором, почуття пригніченості...

Хотілося б попросити Зізу не жонглювати гравцями, наче апельсинами. Щоразу відбувається по 5-6 замін, жоден гравець не почувається основним, за винятком Куртуа. Відсутність Рамоса у Лізі чемпіонів – це синонім поразки, але клуб незрозуміло затягує з перемовинами щодо нового контракту. Ми рухаємось від поганого до гіршого...", – бідкається авторитетний медійник (понад 1 мільйон підписників у Твіттері). Зідан реально опинився перед загрозою відставки, зазначає AS. Суботнє Ель Класіко може стати для французького фахівця доленосним. Почеттіно (без клубу) і Рауль (Кастілья) начебто очолюють список кандидатів на заміну Зізу.

Mundo Deportivo: Кошмар перед Класіко

Каталонська преса відверто зловтішається напередодні домашнього Класіко. Шеф-редактор провідної спортивної газети Барселони – Санті Нолла – не ліз за словом у кишеню. "Шахтар без шести гравців основного складу виставив Мадрид посміховиськом. "Бланкос" приїдуть на Камп Ноу після двох болючих ляпасів. Так званий "План Б" Зізу повністю провалився. Француз хотів поберегти ключових виконавців на Барсу, але врешті-решт йому довелося випускати Бензема і Крооса, аби запобігти катастрофі. Нічого не вийшло, адже VAR у Лізі чемпіонів працює коректно, на відміну від Прімери.

Мілітао і Марсело залишали чимало дір в обороні. Зідан звинувачував себе після гри, але ставлення деяких гравців у першому таймі не витримує жодної критики. Ганебні 0:3 до перерви – цілком справедливий результат. Мадрид намагається виїхати на старому багажі, проте у футбол не грають імена – Шахтар доводить. Таким чином, після першого туру Ліги чемпіонів єдиною іспанською командою, яка комфортно взяла три очки, виявилась "Барса" попри регулярну критику певних ЗМІ", – завершує автор.

Diario SPORT: Посміховисько Ліги чемпіонів

Ще одне каталонське видання не панькається з королівським клубом. Схожі провали Реала тут – ідеальний привід для кепкувань. "Мадридці отримали "холодний душ" вже на старті ЛЧ. Шахтар провів три голи за перший тайм. Схоже, Зідан більше хвилювався за майбутнє Класіко, поберігши Бензема і Крооса. Француз поплатився через власну лековажність, очевидно, що економія сил у настільки вимогливому турнірі – це велика помилка.

В обороні "бланкос" панував хаос. Менді погано виглядав на правому фланзі, Мілітао взагалі не порозумівся з Вараном, чим скористались технічні бразильці знекровленого коронавірусом Шахтаря. Зізу вирішив піти "ва-банк" після перерви, але часу на порятунок залишалось обмаль, тим паче VAR не грав на боці Мадрида, як це часто буває у Ла Лізі. Навіть Шахтар не вірив, що буде настільки легко", – пише SPORT.



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