Матч між Ворсклою та Шахтарем відбудеться на НТК ім. В. Баннікова у Києві, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Це не єдина коректива стосовно цього поєдинку. Комітет арбітрів УАФ вирішив скасувати використання VAR, оскільки стадіон не має відповідної техніки. Раніше поєдинок переносили в Олександрію на КСК Ніка.

Нагадаємо, матч Ворскла – Шахтар відбудеться 24 жовтня, початок о 14:00. Полтавці, до слова, випереджають "гірників" на 2 пункти.

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