Ворскла – Шахтар: скасоване використання VAR у матчі УПЛ, який вдруге перенесли в інше місто
Українська асоціація футболу знову змінила місце проведення матчу 7-го туру української Прем'єр-ліги Ворскла – Шахтар.
Матч між Ворсклою та Шахтарем відбудеться на НТК ім. В. Баннікова у Києві, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Це не єдина коректива стосовно цього поєдинку. Комітет арбітрів УАФ вирішив скасувати використання VAR, оскільки стадіон не має відповідної техніки. Раніше поєдинок переносили в Олександрію на КСК Ніка.
Нагадаємо, матч Ворскла – Шахтар відбудеться 24 жовтня, початок о 14:00. Полтавці, до слова, випереджають "гірників" на 2 пункти.
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