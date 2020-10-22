Фанаты "оранжево-черных" уже могут приобрести билеты на поединок 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против миланской команды.

Донецкий Шахтер начал реализацию билетов на первый домашний матч Лиги чемпионов в новом сезоне.

Шахтер – Интер: форвард миланцев не поможет "нерадзурри" в матче Лиги чемпионов

Продажа пропусков будет проходить в несколько этапов, сообщает официальный сайт "горняков".

1-й этап (22 октября). Купить билеты на игру с Интером могут владельцы абонементов всех сезонов (начиная с сезона-2013/14 включительно). Для них действует специальная скидка – 10% от стоимости билета в свободной продаже (2 билета в руки).

2-й этап (23 октября). Приоритетная возможность приобрести билеты для подписчиков Shakhtar Club. Каждый пользователь сервиса получит доступ к покупке в своем мобильном приложении.

3-й этап (от 24 октября). Старт свободной продажи. Приобрести билеты можно на shakhtar.com или в мобильном приложении Shakhtar Tickets.

Цены на билеты стартуют от 150 грн. Самые дорогие пропуска можно купить за 17000 гривен.

Standard: 150, 200, 300, 400, 600 и 800 гривен.

THE CLUB (снек-меню): 2000/2500 гривен.

THE LOUNGE (с пакетом гостеприимства): 7000 гривен.

Sky Box: 12000 – 17000 гривен.

К слову, все билеты – именные. При прохождении входного контроля на стадионе болельщик должен иметь с собой документ, удостоверяющий личность (оригинал действительного украинского паспорта, действительного загранпаспорта, действительного водительского удостоверения).

Для безопасности каждый, кто будет нарушать санитарные мероприятия и/или будет иметь признаки респираторной болезни, не будет допущен на матч или будет выведен с территории стадиона. При этом стоимость билета не возвращается.

"Реал виставили посміховиськом": іспанські ЗМІ – про Шахтар де Жанейро, мадридський "зал хоррору" та ім'я нового тренера