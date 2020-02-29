Ворскла арендовала полузащитника Шахтера

Еще один футболист "горняков" продолжит карьеру за пределами донецкого клуба.

Полузащитник молодежного состава донецкого Шахтера Клим Приходько перешел в лагерь Ворсклы, сообщает официальный сайт "зелено-белых".

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20-летний футболист будет выступать за полтавскую команду на правах аренды до конца сезона. Ворскла уже внесла Приходько в заявку на сезон под № 98.

Напомним, на юношеском уровне Клим прошел через академии Днепра, Динамо и Шахтера. Выступал за молодежную команду "горняков", отыграв в текущем сезоне в чемпионате Украины U-21 15 поединков, в которых забил 6 голов. Игрок сборной Украины U-18.

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