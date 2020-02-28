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Коваленко пройдет медосмотр после возвращения из Лиссабона – известен характер травмы хавбека Шахтера

12:16 72 Читати українською
Коваленко пройдет медосмотр после возвращения из Лиссабона – известен характер травмы хавбека Шахтера
Виктор Коваленко / ФК Шахтер

Полузащитник Виктор Коваленко не сыграл во вчерашнем матче против Бенфики из-за повреждения.

Игрок Шахтера полетел с командой в столицу Португалии и провел тренировку накануне игры с Бенфикой, но почувствовал дискомфорт. Тренерский штаб "горняков" решил не рисковать здоровьем хавбека.

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У Коваленко травма задней поверхности бедра, информирует zbirna.com. После возвращения команды в Киев футболист пройдет МРТ, после чего будет известен ориентировочный срок восстановления. Его участие в поединке с Ворсклой пока под большим вопросом.

Отметим, что в текущем сезоне Коваленко сыграл за Шахтер 19 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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