Шахтер заслуженно проиграл Ворскле – кадровые решения Каштру привели к первому поражению в УПЛ

Шахтер уступил Ворскле в рамках 20-го тура УПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

После ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики Луиш Каштру даже не взял в Полтаву 7 игроков основного состава Шахтера. Португальский специалист уже приучил к тому, что не боится прибегать к ротации и доверять молодым футболистам. Поэтому в отчетном матче впервые с декабря прошлого года вышел на поле Майкон – бразилец проходил длительную реабилитацию после травмы. Зато Юрий Максимов сделал лишь два изменения по сравнению с матчем против Динамо – Скляр и Луизао заменили Шехича и Ребенка.

С самого начала матча хозяева дали понять, что не будут отсиживаться на своей половине. Полтавчане высоко расположили линию защиты, контролировали мяч и пытались найти пробелы в обороне дончан. Такой стиль игры против действующего чемпиона имеет свои риски. На седьмой минуте сразу два игрока Шахтера едва не убежали на свидание с голкипером хозяев, но Альюн надежно сыграл в непростой ситуации и сразу разогнал атаку полтавчан, которая оборвалась только на подступах к воротам Шевченко, а угловой дивидендов Ворскле не принес.

"Горняки" никак не могли найти свою игру, сказалась несыгранность и неорганизованность именно этого сочетания игроков. Было мало комбинаций впереди, недоразумения и иногда отсутствие подстраховки позади. Ворскла же продолжала давить, что принесло выгоду на 30-й минуте. Алан Патрик замедлил с принятием решения в собственной штрафной, за что мгновенно пришло наказание – Кулач запрессинговал бразильца, мяч достался Скляру, который передачей нашел Степанюка, а Руслан поразил ворота Никиты Шевченко – 1:0.

Шахтер отреагировал мгновенно. Гости подняли скорость, прижали Ворсклу к воротам, и опасные моменты стали появляться регулярно. Самым активным был Марлос, который упустил несколько хороших возможностей. Свои шансы также имели Тете и Коноплянка, а вот Дентиньо, который вышел на позиции центрального нападающего, совсем выпал из игры. Концовка первого тайма все же была за хозяевами, но дончане сумели отзащищаться.

С первых минут второй половины Луиш Каштру бросил в бой Артема Бондаренко, который заменил Алана Патрика. Бразилец не только "привез" гол, но и совершенно выпал из игры команды. Однако это вовсе не решило проблем Шахтера. Ворскла продолжила контролировать игру и должна была увеличивать преимущество. Кане из выгодной пробил мимо ворот, а Кулачу несколько раз не хватало только мгновения, чтобы занести мяч в сетку.

Все попытки Шахтера организовать хоть что-то острое, разбивались о защиту Ворсклы. Полтавчане организовали крепкие оборонительные редуты и не позволяли сопернику проникать даже в собственный штрафной. "Горняки" все больше стали рассчитывать на индивидуальные действия. Коноплянка постоянно искал возможность осуществить всей коронный прием – сместиться вправо и пробить, но защитники успевали накрывать.

Под конец матча футбола стало все меньше. Много борьбы, нарушений правил и затягиваний времени. На 84-й Ворскла еще и осталась в меньшинстве после удаления Скляра. Александр получил вторую желтую за срыв опасной атаки. Кане и Додо тоже решили повыяснять отношения и получили по "горчичнику". Последние минуты переросли в фарс. Шахтер пытался спастись, а Ворскла всеми способами отстоять победу, что ей и удалось.

Шахтер потерпел первое поражение в текущем розыгрыше УПЛ, но остался на вершине турнирной таблицы. Ворскла благодаря трем очкам оторвалась от последних Карпат на 5 пунктов.