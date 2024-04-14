Шахтер мог повести в счете на 5-й минуте, но Сикан не смог замкнуть скидку на дальней штанге. Даниил исправился на 22-й минуте. Кевин разогнал атаку левым флангом и отдал в центр, набегающий Зубков пробил, но Исенко отбил. На его несчастье, мяч отскочил прямо на Сикана (рикошет от защитника помог), а нападающий легко забил.

Шахтер домучил победу над Ворсклой в матче УПЛ и оторвался от Динамо – удаление Зубкова, травма Судакова, магия Кевина

Кевин мог оформить классный ассист, но Зубков просто не попал по мячу. Еще одну попытку Сикана в последний момент заблокировал Пердута. Во втором тайме Зубков получил прямую красную – Александр пытался опередить Исенко, который прыгнул за мячом и попал ногой в голову вратарю Ворсклы. Впрочем, моментов после этого фактически и не было, поэтому Шахтер удержал победу.