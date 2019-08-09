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Воронин: Желаю Ливерпулю завоевать чемпионство АПЛ

21:30 34 Читати українською
Воронин: Желаю Ливерпулю завоевать чемпионство АПЛ
Андрей Воронин / reviewnews.net.

Экс-форвард Ливерпуля и сборной Украины Андрей Воронин пожелал своей бывшей команде выиграть чемпионство АПЛ.

7’ Грэнт Хэнли
 
7’ Грэнт Хэнли

"Английский футбол возвращается. Желаю Ливерпулю завоевать долгожданное чемпионство в этом сезоне.

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Как думаете, ребята, кто будет чемпионом АПЛ?" – написал Воронин в заметке в Instagram.

Напомним, АПЛ начнется уже сегодня матчем Ливерпуля против Норвича. Текстовую онлайн-трансляцию можно посмотреть на сайте "Футбол 24".

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Ливерпуль Ливерпуль Англия Андрей Воронин Андрей Воронин Ливерпуль - Норвич
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