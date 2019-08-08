Клопп нервно отреагировал на вопрос о камбэке Коутиньо в Ливерпуль

Наставник английского Ливерпуля Юрген Клопп поделился мыслями относительно трансферного дедлайна.

"Может ли вернуться Коутиньо? Без комментариев. Я такое не комментирую.

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Вероятность сюрприза мала. Вам следует обратиться к Эвертону, они более заняты этим вопросом. Наше трансферное окно состояло в проверке вариантов и принятии решений", – цитирует Клоппа журналист Нил Джонс в своем твиттере.

Напомним, что этим летом "красные" подписали трех новичков – вратаря Адриана, защитника ван ден Берга и полузащитника Эллиотта. Тем временем Филиппе Коутиньо в этом году часто связывают с возвращением в Англию.