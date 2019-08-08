toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЦСКА СОФИЯ - ЗАРЯ МАРИУПОЛЬ - АЗ ТРАНСФЕРЫ ЛИГА ЕВРОПЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Клопп нервно отреагировал на вопрос о камбэке Коутиньо в Ливерпуль

16:12 184 Читати українською
Клопп нервно отреагировал на вопрос о камбэке Коутиньо в Ливерпуль
Юрген Клопп / Reuters

Наставник английского Ливерпуля Юрген Клопп поделился мыслями относительно трансферного дедлайна.

"Может ли вернуться Коутиньо? Без комментариев. Я такое не комментирую.

Ливерпуль совершил третий летний трансфер – замена Миньоле найдена

Вероятность сюрприза мала. Вам следует обратиться к Эвертону, они более заняты этим вопросом. Наше трансферное окно состояло в проверке вариантов и принятии решений", – цитирует Клоппа журналист Нил Джонс в своем твиттере.

Напомним, что этим летом "красные" подписали трех новичков – вратаря Адриана, защитника ван ден Берга и полузащитника Эллиотта. Тем временем Филиппе Коутиньо в этом году часто связывают с возвращением в Англию.

blog_ava
Ярмоленко поспорил с Срной на ужин в ресторане
11:50
580
Теги
Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Трансферы Ливерпуля Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо Ливерпуль Ливерпуль
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
55
мин
Мариуполь
20:00
АЗ
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук