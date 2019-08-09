Воронін: Бажаю Ліверпулю завоювати чемпіонство АПЛ

Екс-форвард Ліверпуля та збірної України Андрій Воронін побажав своїй колишній команді виграти чемпіонство АПЛ.

"Англійський футбол повертається. Бажаю Ліверпулю завоювати довгоочікуване чемпіонство в цьому сезоні.

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Як думаєте, хлопці, хто буде чемпіоном АПЛ?" – написав Воронін у дописі в Instagram.

Нагадаємо, АПЛ розпочнеться вже сьогодні матчем Ліверпуля проти Норвіча. Текстову онлайн-трансляцію можна переглянути на сайті "Футбол 24".

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