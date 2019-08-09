Дуэль Ярмоленко и Зинченко, классика на Олд Траффорд и большие разборки в малом княжестве: топ-5 матчей евроуикенда

Французские гранды сойдутся в Монако, чемпион Европы экзаменует дебютанта АПЛ, "украинская" дуэль Вест Хэма и Манчестер Сити, поединок Уле Гуннара Сульшера и Фрэнка Лэмпарда и интересный старт для Пари Сен-Жермен в анонсе главных матчей уикенда, которые вы должны посмотреть.

Монако – Лион

9 августа, 21:45. Монако, Луи II

Телетрансляция на канале "Футбол 1", отчет о матче читайте на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Французский чемпионат сразу стартует громкой вывеской. В городе казино и роскоши сойдутся команды, мечтающие прервать гегемонию Пари Сен-Жермен на внутренней арене. Монако провалил прошлый сезон и только перед последним туром гарантировал себе сохранение прописки в элите. Зато Лион в гордом одиночестве финишировал третьим, так и не сумев догнать Лилль. В новый сезон команды входят с желанием навязать борьбу за чемпионский титул.

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Однако летом Монако и Лион, похоже, кадрово потеряли. Гости продали трех своих лидеров – Танге Ндомбеле (Тоттенхэм, 60 млн евро), Ферлана Менди (Реал, 48 млн) и Набиля Фекира (Бетис, 19,75 млн). И если первым двум замена быстро нашлась в Лилле (Юссуф Коне и Тьягу Мендеш), то с креативом без Фекира будет сложно. Монегаски окончательно потеряли Тилеманса, отдали Сидибе, отказались от Адриена Силвы и Н'Куду. Конечно, большинство новичков обеих команд – настоящие таланты, но для борьбы за трофеи этого пока недостаточно.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Ливерпуль – Норвич

9 августа, 22:00. Ливерпуль, Энфилд

Телетрансляция на канале Setanta Sports, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: "Самая жадная" лига мира тоже возьмет старт в пятницу вечером, а поклонники английского футбола надеются, что Ливерпуль снова будет бороться на равных за победу в АПЛ с Манчестер Сити. Летом команда Юргена Клоппа не сделала громких приобретений, но и не потеряла никого из ведущих исполнителей. Второй тайм поединка за Суперкубок Англии доказал, что "красные" остаются командой со значительным запасом прочности и снова будут в фаворитах сезона.

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Зато Норвич в летнее трансферное окно откровенно удивил. "Канарейки" только поднялись с Чемпионшипа и потратили на новых игроков "аж" 4 млн евро, из которых три пошли на покупку ветерана Шальке Ральфа Ферманна. Учитывая, что даже в Первом дивизионе у Норвича была откровенно посредственная оборона, пассивность новичка Премьер-лиги удивляет. Конечно, команда из графства Норфолк попытается взять свое в турнире благодаря новаторским идеям своего наставника Даниэля Фарке, но вряд ли это произойдет в матче на Энфилде.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Вест Хэм – Манчестер Сити

10 августа, 14:30. Лондон, Лондон Стэдиум

Телетрансляция на канале Setanta Sports, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Поединок в британской столице является отличной возможностью посмотреть первую дуэль в официальном матче украинцев – Александр Зинченко наведается в гости к Андрею Ярмоленко. Оба приняли участие в разгроме 4:1, который Сити учинил "молоткам" в рамках товарищеского Трофея АПЛ Азия почти месяц назад. Однако, теперь их ждет значительно более ответственный поединок. Правда, маловероятно, что будет возможность увидеть "украинский" поединок на 90 минут. Зинченко выиграл конкуренцию за место в основе перед началом сезона 2019/20, а вот Ярмоленко выглядел бледно на фоне конкурентов и вполне вероятно начнет матч на скамейке запасных.

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В минувшее воскресенье Сити завоевал первый трофей, одолев Ливерпуль в серии пенальти поединка за Суперкубок. Останавливаться на достигнутом ребята Пепа Гвардиолы, очевидно, не собираются. Команда точечно усилилась летом (Анхелиньо, Канселу, Родри) и готова побороться за все доступные трофеи. Вест Хэм после 10-го места по итогам предыдущего чемпионата должен сделать следующий шаг вверх, иначе боссы лондонцев усомнятся в способности Мануэля Пеллегрини построить проект для высоких задач. В этом матче чилийский коуч будет иметь собственные стимулы добиться положительного результата – когда-то Сити не слишком вежливо с ним попрощался.

Прогноз "Футбол 24": 1:3

Манчестер Юнайтед – Челси

11 августа, 18:30. Манчестер, Олд Траффорд

Телетрансляция на канале Setanta Sports, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Классическое противостояние "нулевых" в традиционно дождливом Манчестере состоится в новых условиях. Челси потерял своего многолетнего лидера Эдена Азара, заменил опытного тренера на фактически новичка да еще и получил трансферный бан и не смог провести селекционную работу. Есть свои проблемы и у МЮ. Медовый месяц Уле Гуннара Сульшера с родной командой завершился еще весной, когда невероятную серию побед сменили негативные результаты и пролет мимо Лиги чемпионов. Но, в отличие от своего визави Фрэнка Лэмпарда, норвежец достиг желаемого на трансферном рынке, подписав защитников Магуайра и Ван-Биссаку, а также вингера Дэниэла Джеймса.

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Британские обозреватели, однако, не верят в оба коллектива. Они прогнозируют Манчестер Юнайтед и Челси тяжелую борьбу за последнюю путевку в Лигу чемпионов (первые три уже якобы зарезервированы для Манчестер Сити, Ливерпуля и Тоттенхэма) и туманные перспективы удержаться в должности для обоих специалистов. Все это вместе делает поединок на Олд Траффорд замечательной импровизированной трибуной, с которой Сульшер либо Лэмпард (или даже оба вместе) смогут посрамить всех критиков.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

ПСЖ – Ним

11 августа, 18:30. Париж, Парк де Пренс

Телетрансляция на канале "Футбол 2", отчет о матче читайте на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Невероятно амбициозный Пари Сен-Жермен входит в свой 9-й сезон эры шейхов. Вложенные в клуб сотни миллионов пока дают противоречивые результаты – да, команда без проблем доминирует на внутренней арене, но в Европе не может пройти даже стадию четвертьфинала ЛЧ. Победа в главном еврокубке остается Idée fixe для парижан, но очередной успех в Лиге 1 тоже есть в перечне задач для Томаса Тухеля.

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Команда немецкого специалиста стартует с домашнего поединка с крепким середняком Нимом. Прошлой осенью "крокодилы" вместе с ПСЖ устроили настоящую феерию с шестью голами на любой вкус и двумя удалениями – ПСЖ забил дважды и расслабился, Ним отыгрался, а затем началась бойня во всех смыслах. Победу тогда праздновали парижане, а вот их молодая звезда Килиан Мбаппе за грубую игру получил 3-матчевую дисквалификацию. Похожего зрелища следует ожидать и в воскресный вечер на Парк де Пренс.

Прогноз "Футбол 24": 3:1