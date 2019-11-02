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Воробей – о Цыганкове: Рано петь ему дифирамбы

11:04 88 Читати українською
Воробей – о Цыганкове: Рано петь ему дифирамбы
Андрей Воробей / фото из открытых источников

Бывший нападающий донецкого Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал игру полузащитника Динамо Виктора Цыганкова в текущем сезоне.

"Цыганков хорошо провел финишный этап предыдущего сезона и зарекомендовал себя с лучшей стороны, но еще рано петь ему какие-то дифирамбы или как-то восхвалять его. Сейчас он попал в не самую лучшую ситуацию, ведь игра не очень у него получается.

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Он попал под пристальное внимание прессы и всей общественности, поэтому немного смутился из-за этого. Ему нужно время", – сказал Воробей в эфире телеканала Футбол.

Отметим, что в текущем сезоне Цыганков сыграл 12 матчей в УПЛ, в которых забил 4 гола.

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