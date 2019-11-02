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Воробей – про Циганкова: Рано співати йому дифірамби

11:04 405 Читать на русском
Воробей – про Циганкова: Рано співати йому дифірамби
Андрій Воробей / фото з відкритих джерел

Колишній нападник донецького Шахтаря та збірної України Андрій Воробей прокоментував гру півзахисника Динамо Віктора Циганкова в поточному сезоні.

"Циганков добре провів фінішний етап попереднього сезону і зарекомендував себе з найкращого боку, але ще рано співати йому якісь дифірамби або якось вихваляти його. Зараз він потрапив у не найкращу ситуацію, адже гра не дуже у нього виходить.

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Він потрапив під пильну увагу преси і всієї громадськості, тож трохи знітився через це. Йому потрібен час", – сказав Воробей в ефірі телеканалу Футбол.

Зазначимо, що в поточному сезоні Циганков зіграв 12 матчів в УПЛ, у яких забив 4 голи.

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Андрій Воробей Андрій Воробей Віктор Циганков Віктор Циганков Динамо Динамо
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