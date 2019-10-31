"Вилучивши Шепелєва, арбітр вчинив неправильно": чому Кубок України цікавіший без Шахтаря, а Попов нагадує легенду

"Футбол 24" обговорює матч 1/8 фіналу Кубка України Динамо – Шахтар (2:1) з Андрієм Полуніним, екс-півзахисником Карпат, Дніпра та Нюрнберга.

– Динамо провело свій найкращий матч у сезоні?

– Думаю, так. Заслужено виграли у Шахтаря і виглядали на полі чудово.

Динамо – Шахтар – 2:1 – відеоогляд матчу з диво-голом Сидорчука та переможним м'ячем чемпіона світу

– Михайличенко тактично переграв Каштру?

– Безперечно, адже Динамо зіграло доволі цікаво, плюс – добре почувалося у фізичному плані. Це дозволило активно пресингувати суперника і обмежило Шахтар у можливості виходити в контратаки. Коли Динамо готове фізично і проявляється високий клас футболістів, опоненту доводиться непереливки.

– Гра Шахтаря стала передбачуваною?

– По-перше, у Шахтаря – багато молодих гравців, яких ще належить грамотно підпустити до основного складу. Це дуже добре робив Луческу. А от Фонсека – ні.

Шахтар і Каштру: перші штрихи

Тому на Каштру лягає велика відповідальність у тому плані, що є і молоді іноземці, і наші футболісти – тренеру потрібно відшукати оптимальний баланс. Зараз у Шахтаря можуть виникнути проблеми. Тим паче, "динамівська" молодь все одно сильніша.

– Хто – головний герой вчорашнього матчу? Сидорчук, Попов чи, можливо, хтось інший?

– Обоє. Київ переміг командно. Але Сидорчук забив розкішний гол. А Попов підтвердив свою велику перспективу. Мені він дуже нагадує молодого Сергія Мізіна. Чіпкий, забиває зі стандартів, грамотно біжить у "точку", вміло обирає позицію. Попов – майбутнє Динамо.

Попов – про свій переможний гол Шахтарю: Я забив у стилі Рамоса

– Арбітраж Копієвського. Підкат Степаненка у першому таймі заслуговував на пряму червону картку?

– Цей епізод – на розсуд арбітра. А от в епізоді із вилученням Шепелєва я б обмежився жовтою карткою – щоб зайвий раз не нагнітати градус. Суддя у цій ситуації, на мою думку, вчинив неправильно.

Важко щось коментувати. Арбітри ухвалюють дивні рішення що у Вищій лізі, що в Першій… Я дивлюся багато матчів і постійно це помічаю. Рівень нашого футболу кращим не став, але рівень арбітрів – ще гірший.

– Як прокоментуєте дуель Попова та Ісмаїлі, коли бразилець зліг із кровотечею?

– Чи Попов спеціально відмахувався ліктем? 50/50. Не беру на себе відповідальності однозначно трактувати цей випадок.

– Шахтар вперше за 10 років не зіграє у фіналі Кубка України…

– Найголовніше, що наш футбол росте в плані конкуренції. Команди з Першої і навіть Другої ліги доходять до вирішальних раундів. Зрозуміло, що тепер головним фаворитом стало Динамо, але не все так очевидно.

Інгулець – СК Дніпро-1 – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Вчора я побував на матчі Олександрія – Зоря. Два гідні суперники показали хорошу гру. Але якщо Динамо та Олександрія продовжать виступати у єврокубках, затрачатимуть на це чимало сил. Ситуацією може скористатися той же Інгулець, який вибив СК Дніпро-1. Продовжує свій шлях сенсаційний Альянс. Команди грають тактично грамотно, тож їхній клас вирівнюється.

– Без "гірників" стане цікавіше?

– Звичайно. В іншому випадку, думаю, Динамо і Шахтар знову були б у фіналі.

Сторінка автора у Facebook

Динамо – Шахтар: драма в 1/8 Кубка України – 2 вилучення, золотий гол українського Рамоса і одна з найкращих битв