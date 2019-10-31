toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Кубок України
ДИНАМО - ШАХТАР КУБОК УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ

"Вилучивши Шепелєва, арбітр вчинив неправильно": чому Кубок України цікавіший без Шахтаря, а Попов нагадує легенду

13:00 4478 Читать на русском
"Вилучивши Шепелєва, арбітр вчинив неправильно": чому Кубок України цікавіший без Шахтаря, а Попов нагадує легенду
Денис Попов виводить Динамо у чвертьфінал / Фото ФК Динамо
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорює матч 1/8 фіналу Кубка України Динамо – Шахтар (2:1) з Андрієм Полуніним, екс-півзахисником Карпат, Дніпра та Нюрнберга.

22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
109’ Денис Попов
 
Тарас Степаненко 90+2’
Тарас Степаненко 94’
22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
90+2’ Тарас Степаненко
94’ Тарас Степаненко
109’ Денис Попов

– Динамо провело свій найкращий матч у сезоні?

– Думаю, так. Заслужено виграли у Шахтаря і виглядали на полі чудово.

Динамо – Шахтар – 2:1 – відеоогляд матчу з диво-голом Сидорчука та переможним м'ячем чемпіона світу

– Михайличенко тактично переграв Каштру?

– Безперечно, адже Динамо зіграло доволі цікаво, плюс – добре почувалося у фізичному плані. Це дозволило активно пресингувати суперника і обмежило Шахтар у можливості виходити в контратаки. Коли Динамо готове фізично і проявляється високий клас футболістів, опоненту доводиться непереливки.

– Гра Шахтаря стала передбачуваною?

– По-перше, у Шахтаря – багато молодих гравців, яких ще належить грамотно підпустити до основного складу. Це дуже добре робив Луческу. А от Фонсека – ні.

Шахтар і Каштру: перші штрихи

Тому на Каштру лягає велика відповідальність у тому плані, що є і молоді іноземці, і наші футболісти – тренеру потрібно відшукати оптимальний баланс. Зараз у Шахтаря можуть виникнути проблеми. Тим паче, "динамівська" молодь все одно сильніша.

– Хто – головний герой вчорашнього матчу? Сидорчук, Попов чи, можливо, хтось інший?

– Обоє. Київ переміг командно. Але Сидорчук забив розкішний гол. А Попов підтвердив свою велику перспективу. Мені він дуже нагадує молодого Сергія Мізіна. Чіпкий, забиває зі стандартів, грамотно біжить у "точку", вміло обирає позицію. Попов – майбутнє Динамо.

Попов – про свій переможний гол Шахтарю: Я забив у стилі Рамоса

– Арбітраж Копієвського. Підкат Степаненка у першому таймі заслуговував на пряму червону картку?

– Цей епізод – на розсуд арбітра. А от в епізоді із вилученням Шепелєва я б обмежився жовтою карткою – щоб зайвий раз не нагнітати градус. Суддя у цій ситуації, на мою думку, вчинив неправильно.

Важко щось коментувати. Арбітри ухвалюють дивні рішення що у Вищій лізі, що в Першій… Я дивлюся багато матчів і постійно це помічаю. Рівень нашого футболу кращим не став, але рівень арбітрів – ще гірший.

– Як прокоментуєте дуель Попова та Ісмаїлі, коли бразилець зліг із кровотечею?

– Чи Попов спеціально відмахувався ліктем? 50/50. Не беру на себе відповідальності однозначно трактувати цей випадок.

– Шахтар вперше за 10 років не зіграє у фіналі Кубка України…

– Найголовніше, що наш футбол росте в плані конкуренції. Команди з Першої і навіть Другої ліги доходять до вирішальних раундів. Зрозуміло, що тепер головним фаворитом стало Динамо, але не все так очевидно.

Інгулець – СК Дніпро-1 – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Вчора я побував на матчі Олександрія – Зоря. Два гідні суперники показали хорошу гру. Але якщо Динамо та Олександрія продовжать виступати у єврокубках, затрачатимуть на це чимало сил. Ситуацією може скористатися той же Інгулець, який вибив СК Дніпро-1. Продовжує свій шлях сенсаційний Альянс. Команди грають тактично грамотно, тож їхній клас вирівнюється.

– Без "гірників" стане цікавіше?

– Звичайно. В іншому випадку, думаю, Динамо і Шахтар знову були б у фіналі.

Сторінка автора у Facebook

Динамо – Шахтар: драма в 1/8 Кубка України – 2 вилучення, золотий гол українського Рамоса і одна з найкращих битв

blog_ava
Бущан – про гол Степаненка: Завтра буду качати кисті
00:52
2664
Теги
Динамо Динамо Кубок України Динамо - Шахтар Денис Попов Денис Попов Віктор Копієвський Олег Бабій Володимир Шепелєв Володимир Шепелєв Андрій Полунін Луїш Каштру Луїш Каштру Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Статті Головне Думка експерта Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Ісмаїлі Ісмаїлі Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
9
хв
Мальорка
20:00
Осасуна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук