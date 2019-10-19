Цыганков: Через несколько лет у Динамо будет и трофей, и Лига чемпионов

Полузащитник столичной команды Виктор Цыганков во время встречи с болельщиками рассказал, как на команду влияет критика.

"Неприятно каждый раз читать про себя и команду, что мы не стараемся, что никто ничего не хочет. Но правда в том, что команда действительно старается. На каждую тренировку мы приходим не в том настроении, чтобы просто подурачиться и не работать. За нас болеет много людей, мы отвечаем за них и должны своей игрой показывать, что Динамо должно всегда бороться за трофеи и играть в Лиге чемпионов. Уверен, что каждый болельщик хочет этого, как и сами игроки.

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Я не могу сказать, что сейчас у нас тяжелые времена... Просто много молодых игроков, команда меняется и поэтому нужно терпение и вера в футболистов и тренерский штаб. Мы хотим больше других играть на высоком уровне и завоевывать трофеи. Надеюсь, болельщики немного потерпят. У нас все получится, и через несколько лет в Динамо будет и трофей, и Лига чемпионов", – передает слова Цыганкова во время встречи с болельщиками Dynamomania.

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Напомним, 18 октября, в конференц-зале стадиона имени Валерия Лобановского футболисты киевского Динамо, выступающие за сборную Украины, встретились со своими сторонниками и ответили на их вопросы. Мероприятие инициировал фан-клуб Динамо.

К слову, в текущем сезоне 21-летний Цыганков провел за Динамо 14 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Динамо после 10-ти туров идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. В следующем матче киевляне 20 октября дома будут принимать Александрию. Начало матча в 17:00.

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