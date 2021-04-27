"Мы с ПСЖ ведем переговоры. Давления нет, вопрос почти закрыт. Я не чувствую напряжения. Я здесь по-настоящему счастлив", – цитирует Неймара French Football News.

ПСЖ – Манчестер Сити: Неймар сделал уверенное заявление перед полуфиналом Лиги чемпионов

По информации СМИ, 29-летний бразилец будет получать около 30 млн евро в год по новому контракту с парижанами. Действующий контракт форварда с ПСЖ рассчитан до лета 2022-го.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Неймар провел 14 матчей, в которых отметился 6-ю голами и тремя ассистами.

Провчили Зінченка, готові відібрати медаль у Луніна – найкраща команда в 1/2 ЛЧ і аналогія з Динамо Луческу