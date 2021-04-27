"Это будет напряженная игра. Манчестер Сити – замечательная команда для такого противостояния. Это будет сложная стадия, как и предыдущая, но мы постараемся сыграть как можно лучше. Я чувствую себя прекрасно, я счастлив. Сделаю все, чтобы вывести команду в финал.

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Мы играем лучше и лучше. В прошлом году мы заняли второе место, но на этот раз сделаем все, чтобы победить. Мы работаем ради победы. В начале сезона я сказал, что моей главной целью была Лига чемпионов. Мы действительно хотим выиграть Лигу чемпионов. В этом сезоне мы улучшились, много работали.

Мы обыграли Баварию и сделаем все возможное, чтобы обыграть и Манчестер Сити. Психологически я готов и сделаю все, чтобы выиграть этот матч", – цитирует Неймара официальный сайт УЕФА.

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