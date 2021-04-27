"Ми з ПСЖ ведемо перемовини. Тиску немає, питання майже закрите. Я не відчуваю напруги. Я тут по-справжньому щасливий", – цитує Неймара Get French Football News.

ПСЖ – Манчестер Сіті: Неймар зробив впевнену заяву перед півфіналом Ліги чемпіонів

За інформацією ЗМІ, 29-річний бразилець отримуватиме близько 30 млн євро на рік за новим контрактом з парижанами. Чинна угода форварда з ПСЖ розрахована до літа 2022-го.

У нинішньому сезоні Ліги 1 Неймар провів 14 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та трьома асистами.

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