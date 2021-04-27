Зовсім недавно Зінченко прогнівив Гвардіолу настільки, що це вийшло у публічну площину. Головний тренер Манчестер Сіті був не надто задоволений необачними пророцтвами свого підопічного, мовляв, у нас найсильніші гравці, найкращий склад, тож ми маємо стати першими, хто виграє 4 трофеї за сезон. Життя розставило все по місцях. Так званий квадрупл так і не підкорився машині Пепа. На шляху стали ті, з ким доля може звести у цьогорічному фіналі ЛЧ. Дивовижна команда Тухеля, що не має аналогів у найкращих чемпіонатах Європи. Челсі несподівано просто зупинив Зіну і компанію на стадії півфіналу Кубка Англії. Ця геніальна простота футболу лондонців загрожує тепер команді іншого українця.

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Коли Тухель приходив, у колективі творився безлад. Лемпард, як з'ясувалося, не зміг витиснути і половини потенціалу зі свого складу. Деяких гравців він скреслив раз і на завжди, це псувало атмосферу, ділило на групи. Чудовий приклад – Рюдігер. Центрбек збірної Німеччини, з яким після зміни тренера Челсі пропустив феноменально мало: 4 голи за 18 матчів, аж 14 "сухарів". Антоніо раніше виходив лише на ігри без особливого значення, а з лютого на ньому вже будується фундамент перемог. Схожа ситуація з данцем Крістенсеном. Коли футболісти оживають з новим тренером, керівництво може бути задоволене. Замість необхідності втридорога купувати все нових і нових гравців, ти піднімаєшся завдяки активам, які попередній наставник перетворив на пасиви.

Челсі – клуб, який у сезоні 2020/21 пережив, мабуть, найшвидшу метаморфозу серед представників топ-чемпіонатів. Це було щось схоже на те, що Луческу провернув у Динамо за якийсь рік правління на тренерському містку. Повірити в тих, кого виставляли на трансфер, підтягнути альтернативу, здатну робити ротацію успішною, а не болісною. Не боятися ставити на молодь і своїх вихованців. Попрацювати над менталітетом гравців, які звикли завчасно здаватися перед нібито сильнішими суперниками чи забули про конкуренцію, а з нею і ризик втратити місце у старті.

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І, звичайно, зробити результат так швидко, як ніхто не чекав. "Не розумію, коли хтось каже: перемоги прийдуть за 3 чи 5 років. Важливо тільки те, що є тут і тепер". А може б, так усіх керманичів змушувати підписувати контракт лише на 18 місяців, як запропонували Тухелю в Челсі на своєрідний випробувальний термін? Скільки розмов про те, що тренеру треба давати 2, 3, а ще краще 4 роки для побудови команди. Моурінью не один сезон все обіцяє великі перемоги. Ось-ось, завтра чи післязавтра. Суркіс дуже довго чекав, коли Хацкевича прорве, але бачив тільки те, як минають роки без Ліги чемпіонів і золота УПЛ.

Тухель, за аналогією з Луческу, розвалює цей міф про неможливість отримати результат майже зразу. І він також будував успішну серію команди, дуже багато працюючи над вдосконаленням оборони через перебудову всієї гри. Надійність, контроль, розумне вбивання часу, так званий відпочинок на полі з м'ячем, змушування суперника виконувати не дуже підготовлені дальні постріли. Немає в АПЛ іншої такої команди, яка б дозволяла настільки мало ударів з меж свого штрафного, як Челсі Тухеля. Ще взимку ніхто не відважився б поставити на лондонський клуб у півфіналі ЛЧ. Але те, як зовні легко "сині" розправилися з іншими мадридцями (Атлетіко), наводить на думки зовсім іншого характеру.

Андрій Лунін міг би хоча б отримати одну із 40 медалей, які вручають переможцям/фіналістам Ліги чемпіонів. УЄФА не вважає гравців, які не провели на полі жодної хвилини, переможцями єврокубків, але дозволяє нагороджувати після вирішального матчу. Голкіпер збірної України незмінно потрапляв у заявку, однак так і не дочекався свого часу. Якби не ті дві поразки від Шахтаря, Лунін неодмінно вийшов би на один з останніх турів групового етапу, де нічого б не вирішувалося. А так ризикує позбутися своєї медалі, адже прецедент уже був: гравці Барселони, які не грали в ЛЧ 2014/15, втратили золоті нагороди.

Та для того, щоб Лунін взяв участь у такому незабутньому дійстві, як фінал Ліги чемпіонів, команді Зідана потрібно пройти Челсі. Дуель двох команд, для яких "посуха" краща, ніж гольовий дощ (з останніх 5 матчів Мадрида 3 завершувалися по 0:0). Які найбільше бояться пропустити, а тому й забивають іноді через силу: згадайте матчі-відповіді 1/4 фіналу, коли іспанці та англійці на двох не відзначилися жодного разу, а останні пропустили єдиний м'яч на 90+3 хвилині. Які полюбляють домінувати в центрі поля та цементувати стіну з тріо центральних захисників.

Важко повірити, але це тільки перша їхня дуель в Лізі чемпіонів. А ось в інших єврокубках Реал ще ніколи не перемагав Челсі. Як і Зідан не бив Тухеля за 4 попередні зустрічі, хоч тільки раз програв. Герр Томас залишається єдиним із 35 тренерів, яким Зізу протистояв мінімум тричі, хто не поступився жодного разу. Від цієї дуелі не чекаєш феєрверків, розгромів, зливи голів. Така собі 4 нічия у протистоянні топ-тренерів зовсім не здивує. За француза грає неймовірний досвід переможця – усі 4 півфінали Реал доводив до тріумфу в турнірі. Тухель парирує тією ж стовідсотковою ефективністю – його єдине потрапляння в 1/2 завершилося проходом далі.

Битва двох найкращих команд у категорії "найбільш неприємний опонент". Одна програла лише одну дуель плей-офф з 12 протистоянь під орудою Зідана. Інша не має собі рівних за фантастичними показниками оборони не лише в АПЛ, а й у всіх топ-чемпіонатах. За 3 місяці Тухель перетворив Челсі з 9 команди Англії на впевнено четверту та фаворита в боротьбі за останню путівку в ЛЧ. Лондонці набрали стільки ж очок, скільки за все перше коло з Лемпардом, а пропустили в рази менше голів. Так, забивають не так багато, як раніше. Але гра з акцентом на оборону приносить результат, якого не було в період ігрового "романтизму" Лемпса.

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Мабуть, найкраще різницю між цими періодами одного і того ж клубу помітно у протистоянні з Гвардіолою – поразка Лемпарда в одні ворота від Ман Сіті (1:3), на зміну якій Тухель приніс безпроблемну перемогу 1:0 у півфіналі Кубка Англії над тим же суперником, який нічого не запропонував за всі 90 хвилин. Під час короткого періоду на Стемфорд Брідж 47-річний німецький фахівець бив також Сімеоне, Клоппа та Моурінью. Двох останніх його попередник переграти не зумів.

Челсі не просто зміцнює оборону, а й тактично розвивається, підлаштовується до кожного конкретного суперника. Може поставити на володіння (64%) у першому таймі з Вест Хемом, щоб по перерві блискавично змінитися і віддати контроль м'яча супернику, який страждає без простору контратак і не дуже розуміє, що робити в позиційному наступі. Максимально надійні способи досягнення результату. Оркестр Тухеля вже досконало організований, диктує свій ритм, безжально керує темпом. Менше порожньої біганини, більше прискорень, коли потрібно, швидше просування м'яча. Усе, як цей тренер і обіцяв. Напевно, найбільш незручний суперник для Реала, якого можна було тільки знайти. Зідану доведеться зазирнути у дзеркало.

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