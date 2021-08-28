"Что касается красной карточки, то я теперь вообще не уверен, по правилам это или нет. Но решение арбитра нужно принять. Возможно, он бы принял другое решение, посмотрев эпизод в динамике.

Скандальное удаление в видеообзоре матча Ливерпуль – Челси – 1:2

Матч в любом случае мог закончиться именно так. Я не люблю ранние красные карточки, потому что они портят игру. В результате получился тяжелый матч, который был полон борьбы. Мы продемонстрировали устойчивость и заслужили зачетный балл.

Мы решили продолжить игру с пятью защитниками. Хотели сохранять активность и организовывать сопернику трудности в созидании. В последние 5 минут я молился, чтобы мы получили то, что заслужили. Нам пришлось тяжело, но во втором тайме мы мощно сыграли в обороне", – приводит слова Тухеля BBC.

Добавим, что Ливерпуль и Челси не смогли выявить сильнейшего (1:1), а Рис Джеймс был удален в конце первого тайма за игру рукой – защитник выбил мяч с линии ворот.

Ливерпуль и Челси расписали боевую ничью со скандальным удалением