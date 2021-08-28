Ливерпуль и Челси не выявили сильнейшего в рамках центрального матча 3 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка на Футбол 24.

Челси открыл счет в матче благодаря голу Хаверца – немец головой классно замкнул подачу Джеймса с углового. Моментов команды имели немного, а решающей стала концовка первого тайма. После подачи углового у ворот Менди образовался настоящий хаос, который завершился не только назначенным пенальти, но и удалением Риса Джеймса.

Ливерпуль и Челси расписали боевую ничью со скандальным удалением

Защитник рукой остановил мяч, из-за чего увидел красную карточку перед собой, а Салах реализовал удар с отметки. После перерыва же моментов стало меньше, особенно у ворот Алиссона, но победу так и не удалось добыть ни одной из команд.

Таким образом, Челси и Ливерпуль вместе с Вест Хэмом и Эвертоном закрепились на верху турнирной таблицы – все 4 команды имеют в активе по 7 очков.