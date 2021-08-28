"Що стосується червоної картки, то я тепер взагалі не впевнений, за правилами це чи ні. Але рішення арбітра потрібно прийняти. Можливо, він би ухвалив інше рішення, подивившись епізод в динаміці.

Скандальне вилучення у відеоогляді матчу Ліверпуль – Челсі – 1:1

Матч в будь-якому випадку міг закінчитися саме так. Я не люблю ранні червоні картки, тому що вони псують гру. В результаті вийшов важкий матч, який був сповнений боротьби. Ми продемонстрували стійкість і заслужили на заліковий бал.

Ми вирішили продовжити гру з п'ятьма захисниками. Хотіли зберігати активність і організовувати супернику труднощі в створенні моментів. В останні 5 хвилин я молився, щоб ми отримали те, що заслужили. Нам довелося важко, але в другому таймі ми потужно відіграли в обороні", – наводить слова Тухеля BBC.

Додамо, що Ліверпуль та Челсі не змогли виявити сильнішого (1:1), а Ріс Джеймс був вилучений наприкінці першого тайму за гру рукою – оборонець вибив м'яч з лінії воріт.

Ліверпуль і Челсі розписали бойову нічию зі скандальним вилученням