Болельщики киевского Динамо выступили против соседства с донецким Шахтером.

Фаны "бело-синих" закрыли вывеску брендового магазина "горняков" в центре столицы баннером с надписью "Вон из Киева, ржавые!", сообщает Tribuna.

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25 сентября донецкий клуб открыл свой фан-шоп на НСК Олимпийский рядом с клубной символикой Динамо.

Напомним, недавно "горняки" завоевали Суперкубок Украины, разгромив киевлян со счетом 3:0. После военного вторжения России на Восток Украины Шахтер был вынужден покинуть Донецк и проводил домашние матчи во Львове и Харькове. С мая 2020-го основной ареной донетчан стал столичный НСК Олимпийский.

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