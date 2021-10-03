Вболівальники київського Динамо виступили проти сусідства з донецьким Шахтарем.

Фани "біло-синіх" закрили вивіску брендового магазину "гірників" у центрі столиці банером з написом "Геть з Києва, іржаві!", повідомляє Tribuna.

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25 вересня донецький клуб відкрив свій фан-шоп на НСК Олімпійський поруч із клубною символікою Динамо.

Нагадаємо, нещодавно "гірники" завоювали Суперкубок України, розгромивши киян з рахунком 3:0. Після військового вторгнення Росії на Схід України Шахтар був змушений покинути Донецьк і проводив домашні матчі у Львові та Харкові. Із травня 2020-го основною ареною донеччан став столичний НСК Олімпійський.

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