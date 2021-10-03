Лидер УПЛ 2021/22 против главного конкурента. Киевлян и дончан разделяли лишь 3 очка перед новой очной битвой. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Шахтер на "Футбол 24", стартует в 19:30. Команда Луческу оставалась единственной, до сих пор не проигрывавшей в текущем сезоне первенства Украины. В то же время Динамо разгромно уступило Шахтеру в Суперкубке и Баварии в ЛЧ. "Горняки" намеревались отыграть 3-очковое отставание в отчетной встрече. Луческу через раз выигрывал поединки против своей бывшей команды. Поэтому сегодня по этой логике должен был бы взять реванш.

Динамо – Шахтер: анонс и прогноз на матч УПЛ

Динамо: Бущан – Кендзера, Сирота, Забарный, Караваев – Сидорчук (к), Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Витиньо

Шахтер: Пятов (к) – Додо, Марлон, Кривцов, Матвиенко – Степаненко, Майкон – Марлос, Алан Патрик, Соломон – Педриньо