Молодежная сборная Украины по футболу впервые попала на Олимпийские игры. В Париже наша команда сыграет в группе с командами Аргентины, Марокко и Ирака. Матчем с последним украинцы начнут путь к медалям.

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Впрочем, главному тренеру Руслану Ротаню, чтобы собрать под свои знамена лучших, нужно решить немало вопросов. Ведь во время Игр в Париже киевское Динамо стартует в квалификации Лиги чемпионов. Не закрыт вопрос и с игроками Шахтера и легионерами. Разрешение на их участие на Олимпиаде должны предоставить клубы, за которые футболисты выступают.

"Работу по налаживанию коммуникации с клубами мы начали еще в прошлом году, – рассказал президент УАФ. – Заявка игроков на Олимпиаду зависит от многих факторов. В национальной сборной есть игроки, которые могут по возрасту выступать на Играх, поэтому их участие на турнире в Париже зависит, в частности, и от выступлений сборной на Евро-2024. Кроме того, надо согласие клубов отпустить игроков. И, конечно, желание самих футболистов".

Понимая сложность ситуации с привлечением ведущих игроков, УАФ дала возможность Руслану Ротаню просмотреть резервистов на турнире во Франции. Участие в нем примут 10 сборных, разбитых на две группы. На первом этапе наша команда сыграет с Индонезией, Италией, Панамой и Японией.

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